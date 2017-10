Previa Sporting CP - GD Chaves: en busca del líder

Google Plus

Previa Sporting CP - GD Chaves: // FOTO: LUSA

El Sporting recibirá al Chaves en la novena jornada de esta Liga NOS con la obligación de no dejarse más puntos. Los de Jorge Jesus disputarán este partido sabiendo el resultado del FC Porto ante el Paços de Ferreira. Dependiendo de este partido, el Sporting sabrá si puede terminar esta jornada líder o, si por el contrario, continúan en la segunda posición o incluso bajan a la tercera. Mientras, el Chaves intentará dar la sorpresa en el José Alvalade y escalar posiciones en la clasificación portuguesa, actualmente son undécimos.

Recuperar el ánimo

Ganar un partido, parece obvio, eso es el fútbol, pero es lo que necesita el Sporting con urgencia, vienen de dos empates en los últimos partidos de la liga portuguesa, uno de ellos ante su rival, el Porto. En la competición europea dos derrotas, por la mínima, ante el Barcelona y la Juventus, por lo que para ver la última victoria tenemos que irnos a la Taça de Portugal, un dos a cuatro ante el humilde Oleiros. A pesar de estos dos últimos resultados en la competición nacional, el Sporting está a solo dos puntos de los dragones, los cuales se disputarán su partido este sábado en casa. Los lisboetas jugarán su encuentro sabiendo el resultado de los blanquiazules, una derrota de estos y la victoria de los verdiblancos el domingo, puede suponer el liderato de los de Jorge Jesus.

Por su parte, el Chaves, con ocho puntos, llega a este partido con una diferente racha. Un empate y dos victorias en la Liga NOS que los mantiene en la undécima posición, esto sumado a la victoria en la Copa Portuguesa por un cero a tres al Fátima, provoca que los visitantes se vean capaces de sacar puntos en el José Alvalade. Los de Luis Castro solo han conseguido ganar un partido fuera de su estadio, casualmente fue la última visita realizada, contra el Estoril por cero a dos. Si vemos lo que pasó en la temporada pasada los visitantes no salen bien parados, ya que perdieron por un contundente cuatro a uno.

Diferencia amplia de puntería

Las estadísticas no son siempre fiables para pronosticar un partido, pero ¿cómo están para este partido? El Sporting viene de marcar 16 goles en ocho partidos, un buen promedio si tenemos en cuenta que han empatado dos encuentros. Tres son los principales goleadores de los leones, en primer lugar, con cinco tantos, está el portugués Fernandes, lo siguen Dost con cuatro y Gelson Martins con tres. Mirando a la portería propia los datos mejoran, tan solo han recibido cuatro. Mientras que el FC Porto no fue capaz de marcar gol a la defensa verdiblanca, si lo harían el Moirense, Feirense (dos) y Estoril. Cuatro goles recibidos que solo han supuesto la pérdida de dos puntos, pues el tanto del Moirense acabaría con un empate a uno.

Diferencia muy amplia respecto al Chaves, pues solo han conseguido anotar nueve goles en las ocho jornadas disputadas, seis de ellos en los últimos tres partidos. El máximo goleador de los visitantes es el delantero brasileño William. El jugador de 25 años ha conseguido anotar cuatro goles, ante el Tondela, Moirense y Guimares (dos). Abajo, la defensa azulgrana ha recibido once goles, cifra no tan alta en la que destacan los tres goles recibidos en los partidos disputados ante el Guimares y Porto.

Convocados Sporitng CP - GD Chaves

Respecto a la lista de convocados de los locales, salvo sorpresa hasta el día de mañana, no hay ninguna novedad, pues no disponen de ninguna baja por lesión ni de sanción. Chaves no podrá contar ni con Coelho ni Jordan, ambos baja por lesión.

Alineaciones probables