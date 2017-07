Wenger: “Hacerlo bien significa ganar la Premier League y la Champions algún día”

Arsène Wenger en la rueda de prensa | Fotografía: Arsenal

Cada vez queda menos para que comience un nuevo curso en Inglaterra y los equipos ya comienzan sus pretemporadas. Entrenando desde hace aproximadamente una semana, el Arsenal ya está en tierras australianas. Allí disputará sus dos primeros partidos preparatorios del curso 2017/2018 frente al Sydney FC, el jueves a partir de las 11:30 horas, y al Western Sydney Wanderers, el sábado a las 12:00 horas. La recepción al equipo Gunner, propia de estas giras continentales, ha terminado con una rueda de prensa en la que el técnico francés, Arsène Wenger, ha comparecido acompañado de tres de los pesos pesados del vestuario londinense: Petr Cech, Laurent Koscielny y Per Mertesacker. En su intervención ha tenido tiempo para enumerar los objetivos de la temporada, disipar dudas en torno algunos fichajes y poner fecha para el debut de Alexandre Lacazette, el hombre que, en estos momentos, fija todas las miradas en el conjunto del Emirates Stadium.

"En el comienzo de la temporada, seguramente, jugaremos con tres atrás"

Comenzando por lo que bien podría ser el final de la temporada pasada, ese cambio a defensa de tres centrales, el alsaciano ha confirmado que seguirá manteniendo la formación para el inicio de la Premier League: “Vamos a probar muchos sistemas. Por el momento, en pretemporada, vamos a continuar como en el final de la temporada pasada. En algunos partidos jugaremos con cuatro atrás, pero en otros con tres. En el comienzo de la temporada, seguramente, jugaremos con tres atrás”. De esta forma, parece reafirmar una idea que, como bien ha puntualizado, no le ha dado mal resultado: “Terminamos la temporada pasada bien, ganando diez de los once partidos, y queremos continuar y empezar de una manera muy fuerte”.

Posiblemente, ese inicio marcará el desarrollo liguero de un equipo que, a pesar de cerrar el curso 16/17 con la consecución de la FA Cup, no cuajó una buena temporada. Con la idea de “ganar cada partido” comienza Wenger la defensa de sus objetivos: “La Premier League es muy competitiva, hay seis o siete equipos que pueden ganar cualquier título, por lo que cada trofeo es muy difícil de conseguir. Queremos luchar por la Premier, volver a ganar la FA Cup y ganar la Europa League, que también la jugamos”. Lamentablemente para él, y para toda la afición Gunner, no podrán disputar un torneo que se les resiste, la UEFA Champions League. Indicando que espera ganarla algún día, Wenger da algunos motivos que argumentan su decisión de renovar: “Tengo la suerte de hacer una carrera larga en mi trabajo y estoy completamente comprometido para hacerlo bien con el Arsenal. Hacerlo bien significa ganar la Premier League y la Champions algún día. Creo que me he quedado tanto tiempo en el Arsenal porque priorizan los valores. Este club tiene unos valores muy importantes para mí. Después, uno de esos valores es ganar trofeos. No obstante, lo importante es saber quiénes somos”.

Cech, Koscielny, Mertesacker y Wenger en la rueda de prensa tras la llegada del Arsenal a Australia | Fotografía: Arsenal

“Lacazette hará su debut el jueves. En los dos encuentros participará”

Con el deseo de que todo esto se haga realidad pronto, Arsène Wenger se ha fijado en Alexandre Lacazette, un futbolista pretendido por grandes equipos pero que, al final, ha terminado recalando en el Arsenal tras el pago de más de 50 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la institución Gunner. Con todo esto, el delantero francés está acaparando todas las miradas durante sus primeros días con el conjunto londinense. De esta forma, no era difícil imaginar que el técnico iba a ser cuestionado por el debut oficial del ex del Lyon. Siguiendo la tónica del resto de la comparecencia, el alsaciano ha sido claro al señalar que “Lacazette hará su debut el jueves” frente al Sydney FC: “Lacazette hará su debut aquí. El jueves por la noche, seguramente, jugará algunos minutos y en el otro partido también. En los dos encuentros participará”.

Siguiendo con el tema de los fichajes, dice haberse decantado tanto por el ariete francés como por Sead Kolasinac, el defensor que llega del Schalke 04, por “las cualidades técnicas y la movilidad” de ambos. Cree, además, que “pueden integrarse bien en el equipo”. “Uno es un defensa que puede jugar tanto en el lateral como en el centro, y el otro es un delantero que tiene mucho gol, así que creo que son dos grandes incorporaciones al equipo. Es una buena oportunidad para ver lo rápido que se integran y que adoptan la forma de jugar del equipo”, añadió Wenger.

“No es fácil encontrar jugadores que puedan mejorar más el equipo”

Finalmente, ha tenido que responder al aluvión de preguntas dirigidas a los rumores típicos de este periodo del año. Dejando claro que está abierto a más fichajes, coincide al señalar que “no es fácil encontrar jugadores que puedan mejorar más el equipo”. “Hay dos maneras de mejorar, analizar lo que hicimos bien la temporada pasada o lo que hicimos mal y mejorarlo. Para esto último puedes traer nuevos jugadores. Pero, por el momento, estamos en pretemporada. Es muy importante para nosotros analizar bien lo que pasó la temporada pasada y ver dónde podemos mejorar. Tenemos una gran calidad en el equipo y me fijo en eso”, concluyó un entrenador que tilda de “especulaciones” las llegadas de Thomas Lemar y Kylian Mbappé.