Previa West Brom - Chelsea: a bregar en The Hawthorns

Google Plus

Batshuayi se lanza al suelo para anotar un tanto. Foto: CFC

Una vez acabado el parón de selecciones y el carácter lúdico que -en muchos casos por tener una plaza ya asegurada en el equipo y en la competición a la que se oposita, y en otros por ser partidos amistosos sin trascendencia- tienen estas ventanas, los futbolistas de la Premier vuelven a la realidad.

Si algo caracteriza a la Premier League es la entrega, el derroche físico que se lleva a cabo, la electricidad, la pasión y en definitiva: la brega. Todos esos requisitos, asociados siempre a un alto nivel de futbolistas, se antojan fundamentales para conseguir algo importante. Uno de los escenarios donde más se necesitan esos factores es el estadio de los "baggies". "No serán de la partida ni Chadli ni Morrison" Por la rudeza del equipo, construído por y para ser un bloque defensivamente infranqueable, y los planteamientos de Tony Pulis -en la cuerda floja-, la prueba se antoja complicada para los londinenses.

Los de Conte afrontan en el encuentro como una final, ya que de no conseguir una victoria, el transatlántico citizen comandado por Pep Guardiola pondría una distancia entre ambos prácticamente insalvable visto el nivel de los de Manchester. El Chelsea no se puede permitir más tropiezos. "El Chelsea podría perder para este partido a: Hazard, Batshuayi y Moses" Nueve puntos de desventaja en el mes de noviembre son muchos para un equipo que, tras cosechar una liga la pasada temporada, soñaba en esta campaña con revalidar título de liga y ver cual era su nivel entre los mejores de Europa. Si bien es cierto que bajas como las de Kanté o Hazard han podido lastrar el inicio liguero, la realidad es bien distinta. Este Chelsea no es -hasta ahora- nada que se asemeje al del año pasado y el técnico italiano tiene una dura tarea para devolverles a la senda de la victoria.

Hazard entrenó con el grupo pero no está confirmada su presencia | Foto: Chelsea.

Convocatoria

Por parte del West Brom, no serán de la partida ni Nacer Chadli ni James Morrison. Chadli podría estar fuera durante varias semanas después de sufrir una lesión en la cadera en el entrenamiento del jueves, mientras que Morrison ha sido operado del tendón de Aquiles.

En cambio, los "blues" tendrán tres dudas que, de acabar siendo baja, serían pérdidas importantísimas para Conte. Los belgas Eden Hazard -un golpe- y Michi Batshuayi -en el pie- arrastran molestias de su periplo internacional, mientras que el carrilero Victor Moses podría volver a perderse otro partido debido a su lesión en los isquiotibiales. Respecto a Hazard cabe también la duda de su alineación debido a que de ver una tarjeta amarilla se perdería el encuentro frente al Liverpool de la próxima semana. Además, tal y como ha confirmado Antonio Conte en rueda de prensa, David Luiz vuelve al equipo tras estar apartado.

Hablan los entrenadores

Tony Pulis, entrenador del West Brom: (sobre su posible despido) "Decida lo que decida el club, tengo gran respeto por este equipo, sus aficionados, el jefe... Así es la vida. Si no consigues resultados estás bajo presión. Entiendo que, cuanto más das más quiere la gente. Hemos traído un montón de jugadores que pensábamos que se iban a adaptar inmediatamente y hemos estado desafortunados. Como cada equipo, si no tienes a tus mejores jugadores, especialmente en el tramo final de campo -la delantera-, vas a tener que luchar", ha manifestado un Pulis que, dados los malos resultados, está en la cuerda floja.

Antonio Conte, técnico del Chelsea: "Si quieres tratar de alcanzar al City tienes que ganar cada partido. Si conoces la liga sabes que es muy difícil ganar cada partido. Tienes una dificultad cuando juegas contra un equipo que está en la zona baja. Por ejemplo, después del último parón de selecciones perdimos contra el Crystal Palace. Creo que tenemos que recordar esto y entender que, si quieres luchar por el título, es muy importante ganar y no perder ningún punto", ha concluido el italiano.

Posibles alineaciones