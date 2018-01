Alan Pardew: "El Everton está en un periodo difícil"

Google Plus

Allan Pardew tras el último encuentro / Foto: West Bromwich Albion.

El West Brom de Alan Pardew llega a este choque tras vencer al Brighton ante sus aficionados, en un partido que el entrenador ha definido como "cómodo". Una victoria más que necesitada, ya que el equipo no conseguía salir de la zona baja de la tabla y llevaba una dinámica muy mala. El equipo llevaba mucho tiempo sin ganar y no conseguía arrancar, pero esta victoria supuso una gran alegría en la afición Baggie. Este sábado visitan Liverpool, donde se medirán al Everton, equipo que se consiguió alejar del descenso y llegar hasta la 9º plaza con la llegada de Sam Allardyce, pero que ahora no ha encontrado la victoria en sus últimos 5 partidos.

Sobre el equipo rival, Alan Pardew comentó lo siguiente: "El Everton está en un periodo difícil pero conozco a Sam y los estará preparando". Respecto a Goodison Park se le refirió como "un lugar difícil de visitar". Además, el técnico recordó las recientes incorporaciones del Everton en el mercado de invierno.

"Nuestro objetivo es acercar a equipos a la lucha por el descenso"

Tras la reciente victoria ante el Brighton, el entrenador inglés afirmo que su objetivo ahora mismo es "acercar a equipos a la zona de descenso". También destacó que lo que quieren es "meter presión a los demás equipos". En cuanto al estado de ánimo del equipo, Alan Pardew dijo lo siguiente: "El estado anímico ahora es muy diferente a antes del partido contra Exeter. El equipo está funcionando mucho mejor y llevaremos eso al Everton".

Por último, hizo referencia al estado de forma de dos de sus defensas como son Craig Dawson y Hegazi. El entrenador ha dicho que han estado controlando a dichos jugadores tras el partido contra el Brighton, y acerca de su disponibilidad declaró: "Estamos seguros de que van a estar bien, pero eso lo sabremos mañana".