Hughton: “Sabíamos desde el inicio que iba a ser más probable obtener puntos en casa que fuera”

Chris Hughton en sala de prensa | Fotografía: Brighton

Interesante partido el que se va a vivir en el Amex Stadium y que contará con la presencia de Brighton y Chelsea a partir de las 13:30 horas del próximo sábado 20 de enero. Los Seagulls, que tienen que intentar sumar puntos para alejarse del descenso, reciben a unos Blues inmersos en una grave crisis de resultados. A pesar de que lograron acceder a la siguiente ronda de la FA Cup, lo hicieron con más pena que gloria, pues necesitaron de los penaltis para deshacerse de un correoso Norwich. Las expulsiones, además, de Álvaro Morata y Pedro Rodríguez dificultan la selección de un Conte que no puede dejarse puntos si quiere seguir ligado a la parte alta de la clasificación.

Su homólogo en el banquillo local, Chris Hughton, sin embargo, no se fía del momento por el que pasan los de Stamford Bridge y avisa de su potencial. “Será un partido difícil, como cualquier partido ante uno de los seis mejores equipos. Independientemente de su situación actual, estos son los duelos que un equipo espera. Cuando juegas ante un equipo superior, tienes que afrontar el partido con la calidad que tienen, no por su momento de forma o por las ausencias que tengan. Nuestro enfoque no debería ser diferente”, ha dicho. Así pues, el entrenador del Brighton avisa de que tendrán que luchar duro para cumplir con su objetivo. “Sabíamos desde el inicio que iba a ser más probable obtener puntos en casa que fuera. Hemos tenido algunos partidos complicados fuera y esta es nuestra oportunidad”, ha explicado. Además, aprovecha para recordar las complicaciones que le dieron a los Blues el Boxing Day. “Obtuvimos buenos resultados en la primera mitad del Boxing Day y limitamos sus posibilidades. Luego anotaron rápido en la segunda parte y mejoraron su juego, pero el sábado actuaremos de la misma manera”, ha dicho.

"Ha jugado un papel muy importante en los jugadores negros que han venido después"

Por otro lado, en la rueda de prensa también ha habido tiempo para un homenaje a Cyrille Regis, el que fuera compañero de Chris Hughton y que falleció el pasado 14 de enero. Considerándole “un amigo”, destaca su labor en la integración de los jugadores negros y de diferentes etnias. “Cyrille y yo jugamos al mismo tiempo. Él hizo su debut dos años antes. Ambos jugamos en un periodo difícil para los jugadores negros y étnicos. Tenemos algunas organizaciones maravillosas que han ayudado en ese camino, pero él ha jugado un papel muy importante en los jugadores negros que han venido después. Solo hay que escuchar el tributo que le han rendido durante diferentes épocas”, ha comenado.

Finalmente, ha actualizado un parte de altas y bajas que poco o nada se ha movido respecto a los últimos partidos. “Además de Steve Sidwell, no tenemos nuevas lesiones. Sam Baldock está disponible. Está en la misma situación que el resto de delanteros, no ha tenido minutos, pero está bien y se le ve bien en el entrenamiento”, ha desgranado. De esta forma, Hughton espera sacar un buen resultado del que será un duelo complicado para ambos equipos, pues el Brighton es uno de esos equipos correosos de la Premier League capaz de poner en aprietos a cualquier rival.