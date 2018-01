Aaron Lennon se muda a Turf Moor

Google Plus

Aaron Lennon selló su llegada a los Clarets. Foto: Burnley.

Aaron Lennon deja Goodison Park tras tres años con Everton y pone rumbo a Turf Moor, donde vestirá la camiseta de Burnley. El extremó firmó un contrato de dos años y medio y llega a los Clarets por un monto no público, pero que rondaría en los 1.5 millones de libras.

"Creo que todavía tengo mucho que ofrecer, no veo la hora de comenzar a jugar"

Lennon es la segunda incorporación del conjunto de Sean Dyche en lo que va de este mercado invernal, pero es la primera con un contrato permanente, ya que el extremo francés Georges-Kevin N'koudou procedente del Tottenham llegó a préstamo hasta el final de la temporada.

La salida del jugador de 30 años del conjunto de Merseyside se encuentra ligada a los pocos minutos sumados con los Toffees y a la llegada de Theo Walcott, por quien Everton desembolsó 20 millones de libras.

"Burnley era el club al que quería venir y no veo la hora de comenzar. Estoy deseando jugar aquí. El club está creciendo y espero jugar un papel en eso para seguir avanzando en esa dirección. Creo que todavía tengo mucho que ofrecer. Tengo solo 30 años y todavía quiero jugar al más alto nivel. Me he perdido un poco de fútbol en el último año más o menos y solo quiero volver y jugar tanto como sea posible", señaló Lennon en Clarets Player HD.

"Nunca he tenido un partido fácil contra Burnley y este año lo han hecho fantástico. Merecen estar donde están. Espero poder ayudar al equipo a continuar y tener un buen final de temporada. El equipo lo ha hecho brillante. Quedan 14 encuentros y con suerte podemos ponernos en marcha y mantener un lugar en la parte superior [de la tabla], lo que sería brillante para el club", añadió el extremo.

El debut del ex Tottenham podría llegar la próxima semana cuando, por la jornada 25 de la Premier League, el Burnley visite a Newcastle en el St. James' Park.