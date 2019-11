Aguirre: "Nos urge salir de esta dinámica"

Javier Aguirre, después de las dos últimas derrotas cosechadas en Liga ante el Villarreal y el Getafe, ha dicho que "es muy importante ganar al Elche". El entrenador blanquiazul confía en ganar porque asegura que "necesitamos irnos al parón saliendo de la dinámica de la derrota. No estamos contentos con estos resultados y nos urge salir de esta dinámica".

Aguirre ha desvelado que no sabe que once sacará ante el conjunto ilicitano, ya que tiene muchas dudas en defensa y en el centro del campo: "Todavía no sé si poner a Raúl Rodríguez o Sidnei para acompañar a Colotto, y entre Capdevila y Fuentes para el lateral. También me planteo jugar con David López, Víctor Sánchez y Abraham, o Lanzarote, Pizzi y David López, o David López, Víctor y Pizzi".

"La ansiedad por ganar nos saca de los partidos"

Para Aguirre, la clave de las derrotas ha sido que "el tener la posesión nos ha condicionado para llevar el peso del partido" añadiendo que "en los dos encuentros perdidos la ansiedad por ganar nos saca de los partidos y nos desordenamos en defensa y en ataque. A veces, tenemos que saber que el empate es mejor que perder".

El entrenador blanquiazul ha lamentado las lesiones que están sufriendo sus jugadores: "Me preocupa que hace días Fuentes se lesionó, ahora Héctor Moreno, ayer Mattioni...no me gusta que haya jugadores que no van convocados por problemas físicos". Aguirre ha argumentado que "las lesiones musculares pueden estar provocados por la ansiedad o por temas de la cabeza de los jugadores".