Entrevista. Cristina Pizarro: "El apoyo de la gente está haciendo que todo sea más fácil"

Cristina Pizarro llegó a la Real Sociedad el verano de 2014. Procedente del Rayo Vallecano donde jugó la última edición de la Copa de la Reina tras pasar por el Sant Gabriel en la Liga regular, llegaba como una pieza clave al centro del campo de la Real Sociedad. Su experiencia en la alta competición se dejó notar ya en los primeros partidos pero no fue hasta pasar algunas jornadas cuando comenzó a verse a la verdadera "Chini Pizarro".

Lamentablemente, cuando la Real Sociedad mejor rendimiento estaba dando, el mismo día en el que consiguió un triunfo histórico en uno de sus campos malditos, el del Rayo Vallecano, Cristina Pizarro sufrió la grave lesión que la mantiene fuera de los terrenos de juego.

El estado anímico de Cristina Pizarro

Pregunta: ¿Cómo se encuentra de su reciente intervención?

Respuesta: Muy bien, ha salido todo genial y la rodilla va respondiendo muy bien en esta fase de recuperación.

P: ¿Cuáles serán los plazos de recuperación? ¿Qué le han comentado los médicos?

R: Bueno, hay que tener mucha paciencia. Es una lesión grave y de larga duración y es por ello que no poner ningún plazo de tiempo. Lo más importante ahora mismo es que la rodilla me siga respondiendo y vaya cumpliendo plazos hasta recuperarme del todo, que es lo importante. Lo único que sé es que los médicos están contentos por cómo ha salido la operación y por lo bien que está respondiendo la rodilla.

P: Y, ¿cuál es su estado de ánimo actualmente?

R: La verdad es que de ánimo estoy muy bien, y es mucho más de lo que podría esperar. Es cierto que el apoyo que me están dando todos los de mi entorno me están ayudando mucho y hace que todo sea mucho más fácil de sobrellevar.

Sufriendo junto a sus compañeras

P: ¿Se sufre mas en la grada que en el propio terreno de juego? ¿Frustrada por no poder ayudar a sus compañeras, quizás, en estos momentos donde se están acumulando los malos resultados?

R: Pues sí la verdad, se hace muy duro ver los partidos desde la grada o desde la distancia. Esa frustración de no poder ayudar en el campo... pero no puedo hacer más y procuro hacer todo lo que puedo para estar con el equipo y ayudarlas desde fuera. Ahora mismo es lo que me toca por un largo período de tiempo.

P: ¿Cómo valora este inicio liguero?

R: La verdad es que los resultados no nos están acompañando mucho y no estamos pasando por el mejor de nuestros momentos. Este parón navideño nos vendrá muy bien, seguro. Las compañeras siguen trabajando como siempre y tarde o temprano los resultados llegarán y volveremos a estar donde nos merecemos.

P: ¿Cree que las lesiones que han sufrido jugadoras como Maialen Zelaia, Nahikari García, Eguzkiñe Peña o usted están afectando al rendimiento del equipo?

R: La verdad es que la mayoría son lesiones de rodilla. Todas han sido lesiones importantes por lo que es normal que el equipo se resienta. De todas maneras, el resto de compañeras tienen el nivel suficiente para seguir compitiendo y hacerlo bien. Tenemos plantilla suficiente para sobreponernos a todas estas cosas.

P: Y, ¿cómo está viendo al equipo?

R: Bueno, en los últimos partidos nos está faltando algo de suerte para poder llevarnos los tres puntos. Estamos fallando de cara a portería y cerrar los partidos. Cuando tenemos la oportunidad de ganar nos cuesta hacer gol y después sufrimos las consecuencias.

P: Y, ¿qué es lo que le falta? domina, genera, juega, defiende… pero en los dos últimos encuentros ha caído frente a dos rivales que, en principio, eran asequibles.

R: Es lo que comentaba, nos falta algo de suerte de cara al gol. En uno de esos partidos que comentas, por ejemplo, tuvimos innumerables ocasiones de lograr no solo el empate sino de ganar el partido por goleada. En momentos puntuales del partido no tomamos las decisiones más acertadas y terminamos perdiendo ante el Sevilla.

En Zaragoza, por contra, el equipo dio la cara en el primer tiempo y aunque empezamos perdiendo fuimos capaces de igualar el partido y generar ocasiones para ponernos por delante en el marcador. El hecho de no haber logrado el segundo gol nos lastró en la segunda parte y el Prainsa lo aprovechó muy bien.

P: A punto de terminar la primera vuelta, y teniendo en cuenta que a comienzos de la temporada se fijó el objetivo de igualar o superar la clasificación del pasado año, ¿dónde cree que terminará la Real?

R: Es verdad que no hemos empezado con buen pie pero la Liga es muy larga, es una competición que premia la regularidad y a pesar de no estar haciendo una buena primera vuelta, aún queda mucha liga y esperamos acabar en puestos de Copa de la Reina.

Una más en la Real Sociedad

P: Llegó a Donostia esta temporada tras jugar la Liga regular de 2013/2014 con el Sant Gabriel y la Copa de la Reina con el Rayo Vallecano, ¿qué se encontró al llegar a la Real Sociedad?

R: Cuando llegué a San Sebastián me encontré con un grupo humano que era una familia, algo muy importante para una jugadora que se incorpora por primera vez a un club. Es fundamental un buen ambiente como el que había para poder integrarte y sobreponerte a cualquier mala situación, como por ejemplo esta lesión o los malos resultados.

P: Aterrizó en la Real en su madurez futbolística, ¿qué aporta Cristina Pizarro a la Real Sociedad?, ¿qué puede aportar en un futuro?

R: Mis características de juego hacen que me sienta muy cómoda en el centro del campo. Me gusta mover el balón, dar tranquilidad al juego, darle pausa y, por supuesto, ayudar a mis compañeras en todo lo que puedo. Lo que tengo claro es que he venido a este equipo para aportar todo lo que tengo.

P: Con usted llegaron a la Real otras tres jugadoras nuevas y se marcharon varias del equipo, ¿ha pasado factura tanto cambio?

R: Todos los principios de temporada son muy movidos, los equipos siempre sufren cambios y dentro de lo que hay en el mercado es el equipo técnico el que elige las personas que sustituyen a las que se van. Creo que nosotras nos hemos adaptado rápido y que no necesariamente el rendimiento hay que medirlo desde el punto de vista de las incorporaciones. Somos un conjunto, y como tal, tanto lo bueno como lo malo es cosa de todas.

P: Tras un mal comienzo liguero, justo cuando parecía que el equipo se iba conjuntando, que le tomaba el pulso a la competición con una gran victoria en Vallecas, va y se lesiona.

R: Bueno, desde que nos vestimos de corto sabemos que estas cosas pueden pasar, te desanimas pero no te puedes venir abajo y, es que no se puede hacer absolutamente nada. Fue una auténtica coincidencia que fuera en Madrid, ante mis antiguas compañeras y con mi familia en el terreno de juego viendo el partido. La verdad es que fue un poco triste pero ya pasó, ahora solo pienso en recuperarme y volver a los terrenos de juego con mis compañeras.

P: Será en esos momentos cuando una más agradece el calor de sus compañeras…

R: La verdad es que sí. Siempre me he sentido arropada por todas mis compañeras y más ahora con la lesión. Además, la lesión coincidió con mi cumpleaños, sin poder estar con mi familia... y eso hizo que mis compañeras se volcaran más en mí. Fue muy importante sentir el calor de todas ellas.

P: Apoyo de sus compañeras, pero también de sus ex-compañeras... las redes sociales se llenaron de ánimos al conocerse su lesión. Parece que deja rastro allá por donde pasa…

R: Bueno, además de hacer lo que me gusta, el fútbol me ha dado muy buenas amistades y estoy muy agradecida de la gente que se ha preocupado y se ha interesado por mí desde mi lesión. La verdad es que no hubiera imaginado que fuera tan querida ja, ja, ja.

P: Hablando de redes sociales, parece que echa mucho de menos Madrid, no hace más que colgar fotos espectaculares de la capital… ¿cómo se siente en Donostia? en la ciudad, en el equipo, con la gente…

R: Tengo que reconocer que Madrid me encanta y mucho más en Navidades. Pero lo cierto es que Donostia como ciudad no se queda corta. Estoy encantada de la ciudad, del equipo y de la gente que estoy conociendo.

P: Entonces, ¿se podrá seguir viendo a Cristina Pizarro de blanquiazul en las próximas temporadas? ¿Le gustaría?

Si todo va bien tengo un contrato de dos años como blanquiazul. Me siento muy cómoda y muy a gusto en este equipo y eso se ha reflejado en los partidos que he jugado. Espero que cuando vuelva recuperada de mi lesión, siga igual, aportando muchas y buenas cosas al equipo que es lo más importante de todo. Este año me queda un sabor agridulce de no poder mostrar todo lo que tengo pero estoy encantada de pertenecer a la Real Sociedad y ojalá sea por mucho tiempo.