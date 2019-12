Albacete Balompié 2015/2016: arrancar como se terminó

El Albacete Balompié disputará la que será su vigésima temporada en la segunda división del fútbol español, tras un regreso algo convulso el pasado verano a la categoría. Salvados los malos augurios en lo económico, que hizo que el club solicitase la apertura de un expediente de liquidación de la entidad para luego pedir la paralización del mismo, ahora toca centrarse en lo deportivo.

Para este curso, el objetivo primero es no pasar tantos apuros como ocurrió el año pasado. El regreso a la categoría, tras tres temporadas en el pozo de la segunda B, no sentó nada bien al equipo manchego. No se había fichado en calidad ni en cantidad necesaria para suplir las carencias que tenía el equipo. A las pocas semanas del inicio liguero, las carencias florecieron de manera notable. El equipo era último al término de la primera vuelta, sin visos de recuperación.

Sin embargo, la segunda vuelta fue otra cosa. Los de Luis César sumaron 33 puntos, frente a los 18 de la primera, para acabar salvados jornadas antes de la conclusión. A eso se debe agarrar el Albacete, al nivel de juego y efectividad exhibido desde el comienzo del año en curso. Han salido hombres importantes como Keko, pero el resto de jugadores que ocuparon el grueso en las alineaciones continúan en el club. A eso se suman jugadores que han venido para reforzar aquellos puestos en los que el equipo se sentía más débil. El portero Juan Carlos, el delantero Jona, los defensas Córcoles y Agus, y los extremos Adrià Carmona, Santi Jara y Jason –cedido– son las nuevas caras del Albacete Balompié 2015/16.

Datos

Presupuesto estimado: 6 millones de euros.

Número de abonados: 7.437 abonados (a fecha 14 de agosto).

Twitter oficial: @AlbaceteBPSAD Twitter del equipo en @VAVELcom: @VAVEL_Albacete

Estadio y capacidad: Carlos Belmonte, 17.524 espectadores.

Temporadas en Segunda: 20, segunda de manera consecutiva.

Lista de jugadores

Porteros: Juan Carlos, Dorronsoro, Héctor Pizana.

Defensas: Miguel Núñez, Pulido, Gonzalo, Córcoles, Adri, Antoñito, Paredes, Fran García y Agus.

Centrocampistas: Edu Ramos, Mario Ortiz, Cidoncha, Samu, Santi Jara, Israel Bascón, Diego Benito, Portu, Adriá Carmona, Carrasco, Miquel y Jason.

Delanteros: Rubén Cruz, César Díaz, Jona.

¿Qué Albacete Balompié podemos esperar?

En vistas de que la columna vertebral del equipo (a excepción de Keko) y el entrenador de la temporada anterior continúan, lo que se espera del Albacete Balompié en esta temporada 2015/16 es que se vea a un equipo con más oficio y que aproveche la experiencia en la categoría de sus jugadores con la que el año pasado contó poco ya que la mayoría de la plantilla del año pasado no había jugado en segunda división, ni con el club manchego ni con sus antiguos equipos.

El estilo de juego, con Luis César Sampedro otro año más en el banquillo, no cambiará: el fútbol de toque que permitió devolver al equipo al fútbol profesional y mantenerse en la categoría el curso posterior permanecerá intacto en su núcleo y quizá con una mejoría por lo compacto que llegaron a mostrarse los jugadores en el terreno de juego durante la segunda mitad de la temporada 2014/15.

Fichajes como los del portero Juan Carlos Sánchez, procedente del Villarreal, y el del delantero hispano-hondureño Jona, deberán aportar un plus de calidad al equipo en sus respectivas demarcaciones ya que cuentan con buenos números en sus anteriores equipos en la categoría de plata. Córcoles y Agus en la línea defensiva con su gran experiencia en la categoría con el Recreativo de Huelva y el Mallorca, respectivamente; Santi Jara con más de lo mismo con el Sporting de Gijón y Adriá Carmona con su proyección y las grandes cualidades que se le atribuyen como jugador de banda, deben contribuir a la consecución de los objetivos marcados para esta temporada por el club: asegurar la permanencia lo más temprano posible y mejorar la clasificación final del curso pasado.

Salidas

Alberto: El cuerpo técnico decidió contratar a un portero de ciertas garantías y el gallego ha tenido que poner rumbo a otro equipo al verse como tercera opción. La SD Ponferradina es su nuevo destino, donde tendrá que competir por la titularidad con Moldovan y Santamaría. Alberto Domínguez es un buen portero, pero el 6-1 de Sabadell le marcó para el resto de la temporada pasada. Será recordado como el héroe de Guadalajara, cuando en el último año en Segunda B paró un penalti en el Pedro Escartín que daba la victoria al Albacete ante un rival directo.

Diego Rivas: El otro portero, que llegó para completar una terna de porteros con ciertas garantías, sustituyó a Alberto desde la jornada ocho, pero regresó al banquillo cuando Dorronsoro se recuperó de la lesión. Con su marcha se pierde al portero que más temporadas ha estado en Segunda, aunque no haya jugado demasiado. Su nuevo destino es el Guijuelo de la Segunda B, donde peleará con la titularidad con Royo.

Carlos Moreno: Sorprendió su venta a mediados de julio y más cuando su destino final ha sido un rival de la misma categoría, el Mirandés. El Albacete anunció, junto con su traspaso, que se reservaba una opción de compra en el futuro. Ya se verá. El de Villarrobledo era cumplidor en defensa. Aunque no se prodigaba mucho subiendo la banda sí era un gran rematador de faltas y corners. Suyo fue el gol que aupó al Albacete a la primera posición ante La Hoya Lorca en el Carlos Belmonte.

Jorge Díaz: La pasada temporada fue la de más sombras que luces para el uruguayo. Su participación disminuyó con el transcurso de la temporada y estaba claro que iba a marchar del club. En Zaragoza podrán encontrar a un jugador con clase, que le gusta empezar las jugadas en el pico del área, por ambos lados, para acabarlas él o dar un último pase de gol. Dio grandes tardes de fútbol en la temporada del ascenso del equipo a segunda.

Keko: Ha sido la salida más dolorosa para los intereses del equipo. Se le intentó convencer para que se quedara, pero su ambición pudo más. Sin duda, uno de los mejores jugadores que han pisado el Carlos Belmonte en años. Siempre atento al desmarque, veloz, con buen pase y con gol, como atesoran los seis tantos que anotó el curso pasado. El Eibar se ha hecho con un gran jugador de banda derecha.

Moutinho: El suizo de origen portugués llegó en el mercado de invierno de la temporada 2013/14 y fue partícipe del ascenso del Albacete ese año. Luis César lo mantuvo en el club la temporada pasada, pero la llegada de Keko y la explosión definitiva de Samu le hizo no jugar demasiado. Se trata del típico jugador revulsivo al que recurren los entrenadores cuando necesitan remover un partido. En Copa del Rey, en la que el Albacete llegó a dieciseisavos de final, fue el jugador más destacado, jugando de titular todos los partidos y anotando un gol. El último con la camiseta del Alba se lo hizo precisamente al Mallorca, su nuevo equipo.

Chumbi: El delantero murciano vino el verano pasado avalado por su gran temporada en el Valencia Mestalla. Comenzó bien el curso, anotando el gol de la victoria en el Benito Villamarín ante el Real Betis, pero no se hizo con la titularidad cuando era el único “nueve” puro que tenía el equipo. El Llagostera se hace con sus servicios y se lleva a un buen rematador que encima muy bien a las defensas rivales en la salida del balón.

Noguerol: El capitán durante las últimas campañas del equipo decidió colgar las botas para hacer otra de las cosas que le apasionan, entrenar. El club lo mantuvo el año pasado para hacer piña en el vestuario como antesala de ofrecerle el banquillo del filial en tercera división con el objetivo de llevarlo lo más alto posible. Jugó 12 partidos de liga, aunque fue convocado en 35, lo que da una idea de su liderazgo en el grupo. El brazalete se lo deja a Miguel Núñez, que ya fue capitán en los partidos en los que no estuvo el bueno de Noguerol.

Candelas, Juanra y Chupi se marchan cedidos a Cartagena, Astorga y La Roda, respectivamente. Los tres canteranos que tuvieron poca participación la pasada campaña se marchan a la segunda B a intentar hacerse con minutos para regresar tarde o temprano al club albaceteño. Sus cesiones confirman la buena forma de la cantera del Albacete Balompié, que es un escaparate para el fútbol nacional.

Llegadas

Juan Carlos Sánchez: Experiencia en primera división y todo un seguro bajo los tres palos. El portero gimnesiense se une a la entidad manchega por dos temporadas. Juan Carlos Sánchez, exportero del Villarreal, llega al Albacete Balompié para convertirse en uno de los jugadores más importantes y reforzar una posición que la temporada pasada no terminó de consolidarse hasta bien entrada la primera vuelta de la temporada.

David Córcoles Alcaraz: Polivalencia es lo que destaca de este defensa proviniente del Recreativo de Huelva que recala en el Albacete Balompié por dos temporadas con opción a una tercera. Criado en categorías inferiores del FC Barcelona, Córcoles se postula como un recambio de garantías para Luis César Sampedro. Se puede adaptar a ambos laterales y puede llegar a jugar también como central. Su sobrada experiencia en la categoría permitirá dar al Albacete un salto cualitativo en la defensa.

Agustín García Iñiguez 'Agus': Su traspaso se produjo en la última jornada de fichajes al rescindir contrato con su anterior club el Mallorca. El defensa de 30 años firma por tres temporadas. Agus viene a reforzar la retaguardia. Se formó en la cantera del Alba y ha estado en varios equipos españoles, incluido en la cantera del Real Madrid, y ahora regresa al conjunto manchego para seguir creciendo como futbolista y ayudar al equipo que le vio crecer.

Santi Jara: Uno de los refuerzos más importantes para esta nueva temporada. Santi Jara, tras desvincularse del Sporting de Gijón, se postula como titular. Tras la pérdida de jugadores como Keko (Eibar) o Moutinho (Mallorca) la contratación de un extremo era de vital necesidad. En su última campaña con el Sporting consiguió ascender a primera división.

Jason Remeseiro: Junto a Agus, el gallego ha sido una de las dos últimas incorporaciones del mercado veraniego. Jason llega en calidad de cedido por una temporada al conjunto manchego. Deportivo de la Coruña, Levante y Villarreal, entre otros, han sido parte de la carrera de este jugador. Jason llega para reforzar las posiciones de ataque.

Adrià Carmona: El primer fichaje para esta nueva temporada. Adrià llegaba procedente del Espanyol para reforzar un puesto de vital necesidad. El jugador de Igualada ha firmado por dos temporadas con el conjunto manchego. La mala suerte se ha cebado con él en este inicio de temporada. Debido a las lesiones, el joven centrocampista todavía no ha podido debutar oficialmente con el Albacete Balompié.

Jonathan Mejía 'Jona': El hondureño procede ​del Granada y ha firmado con el club manchego para las tres próximas temporadas. Uno de los más importantes para esta nueva temporada. La experiencia y el olfato goleador del internacional hondureño tendrán un papel importante en esta nueva etapa. Rubén Cruz y Cesar Díaz completan la delantera manchega.

Análisis

- Portería: El ex del Villarreal Juan Carlos ha llegado este verano para reforzar una de las zonas que más cojas se quedaban dentro del vestuario. Ni Alberto, ni Diego Rivas fueron escollo para la titularidad de Dorronsoro, que tras su lesión, echó el cerrojo a la portería albacetense. Ahora, el cántabro lo tendrá más complicado con un portero de similares características pero al que se le añade su mayor experiencia en categoría profesional.

- Defensa: El mal inicio el pasado año obligó a reforzar esta zona del campo con dos fichajes de altura: Pulido y Paredes. Y la mejoría se notó a gran escala. El bloque defensivo se mantiene sin grandes variaciones. Contención, frimeza y velocidad se combinan esta temporada, al que se le añade el tesón y la capitanía de un prodigio que regresa, ‘Agus’. Una sólida defensa por la que debe partir la consolidación de este proyecto en Segunda.

- Centro del campo: Si no hay demasiados cambios, habrá muchos 'onces' titulares con los mismos que salían de inicio la temporada pasada, con la novedad de César Díaz por la derecha. Las nuevas incorporaciones han servido para alimentar el caché de esta zona, que destaca por su buen trato que hace de la posesión. La principal preocupación, que la línea del mediocampo siga tendiendo a estirarse demasiado, partiendo al equipo y dejando espacios atrás, razón por la que el 'Alba' sufría por mantener el resultado.

- Delantera: El refuerzo del hondureño Jona debería suponer un aliciente para experimentar una mejor racha goleador este año. En algunas fases del curso pasado se echó en falta la eficacia de los delanteros de cara al gol, con un Rubén Cruz lejos de la posición de ‘nueve’ y un Chumbi que no cumplió todo lo que se esperaba de él.

- Cuerpo técnico: Cuarta temporada de Luis César al frente del banquillo albaceteño. Consistencia y seguridad en sus ideas le han valido para ganarse el crédito de la afición del Carlos Belmonte. Una interesante oferta de fútbol que se caracteriza por el buen trato a posesión, saliendo desde atrás con el balón jugado. De no haber sido por aquella primera vuelta para olvidar, el conjunto que dirige el gallego podría haber acabado más alto.

Sistema de juego

Para esta nueva temporada el equipo dirigido por Luis César Sampedro presenta pocas novedades en cuánto al sistema y la estrategia de juego se refiere. Desde que llegó a Albacete, el técnico gallego ha apostado por un sistema de juego basado en el control del balón a través de largas posesiones, que llegan a desesperar al rival. El portero es un jugador más de campo, y es que sin duda para Sampedro, éste debe saber jugar tan bien con los pies como con las manos. Un juego basado en la posesión, el toque de balón y las largas transiciones por banda en busca de un rematador nato dentro del área rival. Tras lo visto esta pretemporada, Sampedro no variará en exceso la formación del año pasado, y apostará por su clásico 4-2-3-1.

Once ideal

Si el sistema de juego no varía, el once del equipo tampoco. El Albacete Balompié ha adoptado la filosofía de la continuidad y contará con pocas caras conocidas con respecto a la temporada pasada. Tanto el entrenador como el presidente apuestan por mantener la columna vertebral del equipo basada en jugadores clave como el capitán Miguel Núñez o el centrocampista Edu Ramos, a la que se unirán caras nuevas como el portero Juan Carlos o el delantero granadino Jona. El Albacete lucirá por tanto un 4-2-3-1, que probablemente forme con el siguiente once titular: Juan Carlos – Antoñito, Miguel Núñez, Pulido, Paredes – Edu Ramos, Mario Ortiz – Samu, Portu, César Díaz – Jona.