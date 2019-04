Castro: "Nosotros no hemos avalado a Tebas ni a nadie"

La semana pasada se filtraron unas informaciones, las cuales evidenciaban que Javier Tebas expresidente de La Liga y candidato a presidir de nuevo la misma, estaba apoyado por 37 clubes entre primera y segunda división, uno de ellos el Sevilla FC.

La indignación se apoderó del aficionado, que no comprendía como la entidad podía avalar al presidente que meses atrás había perseguido de forma agresiva al aficionado sevillista, con especial dureza en el tema de los ultras nervionenses.

Esta idea de persecución había sido incluso manifestada por el propio presidente que, después de comprobar este mismo sábado el descontento de la afición -O Tebas o nosotros- ha decidido salir al paso de esas informaciones: “Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión mientras sea educadamente y sin crear problemas. Nosotros no hemos avalado a Tebas ni a nadie. La realidad es que es el único candidato, aunque podría haber otro. La votación aún no se ha producido; cuando llegue, haremos lo mejor para la entidad. Los sevillistas pueden estar seguros de ello”. El máximo mandatario nervionense no se ha postulado, de forma que queda en incógnita cual será finalmente el destino del aval sevillista.

Además de polémico tema sobre la presidencia de La Liga, Castro ha abordado otros temas, en primer lugar, confirmando que vuelve el esperado Trofeo Antonio Puerta, después de dos años de ausencia: “Los compromisos de las dos últimas temporadas impidieron celebrarlo. El próximo 11 de noviembre lo jugaremos contra Boca Juniors. Será bonito porque es contra un gran equipo, una gran entidad, campeona de todo. Los sevillistas podremos disfrutar de este partido, que es entrañable porque recordamos a Antonio Puerta, a su persona, un tipo magnífico.”

En segundo lugar, comentó la buena dinámica de la que goza el equipo nervionense, que se va al parón de selecciones en tercer lugar y con muy buenas sensaciones: “Me quedo con que un proyecto nuevo, con más fichajes quizá de la cuenta porque hay jugadores que se han ido, muchas caras nuevas y cambios, está afianzándose. No me sorprende porque hay plantilla para tener esos puntos y más. Todos los jugadores no son Suker, que llega y marca cuatro goles al Espanyol. O Krychowiak, que llega, se pone la camiseta y no se la quita. Yo estoy contento con los puntos que tenemos”. A lo que quiso añadir que, “junto al Manchester City, somos el único equipo que ha ganado todos sus partidos en casa. Algo querrá decir eso. En nuestro estadio se crea un ambiente sin igual en todos los partidos. Y justo ahí, hay que agradecer a la afición, con el que calor que ha hecho, que sostenga y apoye al equipo. Mi agradecimiento a la afición, que casi ni respira a esas horas, las dos horas solares. Los horarios irán cambiando, lo que hará que no tengamos que sufrir eso. Nuestra afición, una vez más, demuestra el cariño que tiene a su club”. Explicó el presidente.

Cuestionado sobre la cierta disconformidad con el modelo de gestión sevillista liderada por Monchi, Castro fue contundente: “La afición es consciente de cómo funciona este club. Para conseguir objetivos importantes hay que tener jugadores buenos, y para tener a éstos hay que pagarlos. Los sevillistas no somos conscientes de lo contentos que tendríamos que estar por conseguir tantos títulos. Cuesta mucho ganar los partidos porque hay muchos equipos competitivos. Pero estamos ahí, y si estamos ahí es que algo habremos hecho bien”.

Ese éxito se refleja con la segunda participación en Champions de forma consecutiva, sobre lo que comentó: “Tonto no soy. Sé qué club somos y qué capacidad tenemos. Esta temporada, el grupo, aun siendo difícil, nos permite soñar con estar en octavos, no como el año pasado. Yo estoy satisfecho. El objetivo de este club es crecer y estar en la Champions a través de la Liga. Queremos estar siempre en la Champions y hay que dar un pasito más para conseguirlo, aunque nuestra Liga es competitiva. Nuestra intención es afianzarnos”.

Sobre las obras del estadio, el mandatario sevillista explicó que, “van como están previstas. Espero que para Navidad esté terminada la parte exterior. La zona de Preferencia va a quedar muy bonita con una lona con la imagen de jugadores”.

Para finalizar, Castro tuvo palabras de recuerdo para Rafael Gordillo, dirigente bético, que ha sufrido un infarto de miocardio, del que por suerte se recupera: “He hablado con el presidente del Betis. Desde aquí mandamos ánimo a Rafael Gordillo”. Concluyó.