El Lugo se medirá a la cara amable del Nàstic en Tarragona

El fútbol son curiosidades. Ejemplo de ello es la dinámica del Nàstic en la presente campaña, donde, lejos de cumplir con la máxima de hacer de su feudo un fortín, se mantiene un puesto por encima del descenso gracias a su capacidad de recaudar puntos por campos ajenos. De los 36 puntos cosechados por los hombres de Nano Rivas, tan solo once se ganaron en Tarragona, por la escandalosa cifra de 25 ganados por el resto de la península, lo que lleva al Nàstic a ser -con permiso de Osasuna- el mejor turista de esta incierta Liga 1|2|3.

Desastroso como anfitrión

Las sensaciones del cuadro catalán en el Nou Estadi no son buenas. Los números son el mejor indicador de esta situación, pero no son el único, ya que el juego del equipo no merece más. De los quince choques disputados en Tarragona, se han consumado diez derrotas para el equipo local. De los otros cinco encuentros, tres han acabado en victoria y dos en empate. Once tristes puntos que sitúan al equipo en penúltima posición en cuanto a dinámicas en campo propio, solo superado por los nueve puntos del Sevilla Atlético. El balance goleador tampoco invita al optimismo, ya que los once goles anotados quedan muy lejos de los 24 encajados.

Brillante como huésped

Sin embargo, este Nàstic se está aficionando a hacer turismo. De hecho, de no ser por esta costumbre, estaría en puestos de descenso con toda seguridad. A pesar de estar luchando por la permanencia, e ir 22 puntos por debajo del primer clasificado -el Huesca-, el conjunto catalán se sitúa en lo más alto de la clasificación de visitantes. De los 17 partidos disputados en territorios ajenos, siete han acabado en victoria, por cuatro empates y únicamente seis derrotas. Esto se extrapola al apartado goleador, donde anotó prácticamente el doble de tantos que como local -21- y donde encajó un 25% menos de goles -18-.

Las cifras están ahí, pero son solo eso, cifras. El domingo el Lugo visitará a un equipo necesitado de crédito, y que solo mirará la clasificación para afrontar con más ganas aún un partido vital para continuar en la pelea por la permanencia.