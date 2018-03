Sergi Darder: "Hay que intentar acabar la temporada lo mejor posible"

El centrocampista ha declarado que “siempre hay objetivos individuales, colectivos…". Además, ha añadido que "hay que intentar acabar lo mejor posible, que están un poco lejos de donde querrían, pero seguirán luchando, trabajando e intentando corregir los errores y quedar lo más arriba posible”. El jugador mallorquín ha hablado del cambio de mentalidad que ha tenido que hacer en el RCD Espanyol alegando que " en el Lyon tenían un 90% de opciones de ganar cada partido, pero tampoco era fácil y que sabía que venía a un club donde no se lucha por quedar primero o segundo, pero aun así está contento, agradecido y con ganas de mejorar individual y colectivamente". Darder cree que " tienen un margen de partidos bonitos para lograr sus objetivos”.

En términos de ambición el centrocampista de Artà asegura que “siempre se espera más, y que, si tuvieran seis o siete puntos más, querrían más". Además, Darder cree que “cuando no se está en los objetivos esperados a inicio de temporada se quieren muchos más por eso hay que ser ambiciosos”. El canterano perico piensa que el parón liguero "no ha influido, después de perder un partido complicado es bueno centrarse en otras cosas y hay que pensar en el partido del domingo, porque es bonito, juegan en un buen horario y hay que enganchar a la gente en este tramo final de temporada”.

El jugador perico asume que “cuando comenzó la temporada no hablaban de Europa como un objetivo, sino de estar lo más arriba posible y mejorar los registros de la pasada temporada, quedan nueve partidos y van a seguir luchando por sus objetivos, quieren ganar los máximos partidos posibles y mejorar para acabar bien la temporada”. Además, ha reflexionado que “cuando las cosas no van bien, tiene una presión extra, el objetivo era quedar lo más arriba posible y cuando las cosas no salen, tiene más presión, hay más nerviosismo, cuando las cosas no salen bien, es cuando más se necesita a todo el mundo”. Darder cree que “Europa es un objetivo más ilusionante que real y que el hecho de no clasificarse para Europa no es un fracaso y tampoco puede considerarse que haya sido una temporada nefasta, quieren llegar a jugar en Europa, pero no deben obsesionarse”.

El mallorquín también ha sido preguntado por su suplencia en el partido ante el Betis el cual ha respondido que "se perdió el partido ante la Real Sociedad por sanción y el equipo ganó, es normal que el entrenador repitiera". Lo complementa diciendo que "no tiene derecho a quejarse por los minutos que ha jugado, tiene que ser autocritico y tiene que mejorar". El centrocampista asegura que "trabajará para jugar los máximos minutos posibles”.