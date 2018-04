Espanyol y Alavés firman un empate que no le sirve a ninguno

Google Plus

El empate en el RCDE Stadium no le sirve a ninguno de los dos equipo, el partido empezó a ganar intensidad cuando los minutos se iban agotando, el resultado ha sido justo pese a que el Espanyol lo intentó más que el conjunto vasco.

Los locales formaron con un 4-4-2 con Sergio García y Gerard Moreno en punta de ataque y 4 centrocampistas por dentro aunque eran Granero y Jurado los que caían algo más en las bandas. Por su parte el Alavés también formó con un 4-4-2 aunque algo más clásico, con Sobrino y Burgui pegados a la línea de cal.

Los instantes previos al partido estaban algo cargados de tensión, cuando el speaker del RCDE Stadium recitaba la alineación de los locales gran parte del público del estadio perico pitó a Pau López, quizá tenga que ver con su posible marcha o su mal partido ante el Betis (que curiosamente podría ser su siguiente equipo).

Dominio perico en los primeros compases

El conjunto local comenzó tomando la iniciativa del encuentro, los hombres de Quique Sánchez Flores movían el balón y los de Abelardo plantaban la presión en la línea divisoria y cuando tenían un robo buscaban la velocidad de Munir el Haddadi a través de balones largos.

En los primeros compases del encuentro hubo un nombre que sobresalió, Carlos Sánchez, el colombiano cortó varios balones e hizo jugar al equipo, siendo la primera opción de pase de muchos de sus compañeros, ofreciéndose constantemente y tocando de lado a lado.

La primera acción de peligro llegó en el minuto 13 con un lanzamiento de falta directa por parte de Guidetti que paró Pau López consiguiendo así los aplausos de la grada. El equipo catalán siguió dominando el encuentro pero las ocasiones no llegaban. En un contraataque del conjunto vasco Víctor Sánchez vio la tarjeta amarilla en el minuto 23 por una dura entrada sobre Burgi que estaba a punto de meterse en el área.

Abelardo y Quique antes del encuentro. Foto: Noelia Déniz.

En el minuto 33 llegaría una ocasión clarísima para los locales, Sergio García se había quedado solo ante Pacheco debido a un error de marca por parte de Laguardia pero el 9 perico no acertó con el control y el balón se marchó fuera. Justo después el Alavés fue el que pudo poner el 0-1 en un balón colgado que terminó rechazado en las botas de Pina pero el esférico se marchó fuera por poco.

La afición se impacientaba

El público se empezaba a impacientar con el equipo y se escucharon algunos pitos desde la grada, a esto Jurado reaccionó pidiendo a la afición que aplaudiese a los suyos. Unos pocos minutos después llegó la ocasión más clara para los locales, Moreno habilitó a Aarón para que el lateral tuviese un mano a mano ante Pacheco que desbarató el exguardameta del Real Madrid enviando el cuero al larguero.

La primera mitad terminaría con una pitada a Pau López seguida de cánticos de “Diego López”. Justo después de que el colegiado indicase el final de la primera mitad el público respondió con una sonora pitada para el equipo que se mostró apático.

La segunda mitad arrancó con un doble cambio por parte de Quique Sánchez Flores, entraron Melendo y Piatti y dejaron el terreno de juego Jurado y Granero. Los cambios hicieron que el Espanyol fuese mucho más vertical, el equipo empezó a jugar con mucho más ritmo, moviendo el balón a las bandas y haciendo daño a la defensa del Alavés.

Pese a la mejoría del equipo no se generaban ocasiones claras y en una jugada accidentada en el minuto 60 Burgui se quedaba solo ante Pau López pero el colegiado pitó una falta anterior en vez de dar la ley de la ventaja. Se salvaba el equipo barcelonés.

Llegaban las ocasiones

Justo después los locales reaccionaron y Piatti en el 63 disparó desde media distancia y Pacheco desvió a córner. El Espanyol se venía arriba y volvería a tener otra muy clara un minuto después, esta vez el disparo de Gerard Moreno se marchó fuera por poco tras un genial cambio de juego de Melendo.

El Alavés reaccionó y tuvo una ocasión clarísima en un rebote que terminó en las botas de Guidetti pero Pau López se lanzó al suelo y envió el balón a córner. El Alavés comenzó a tener más el balón y sus jugadores de segunda línea se sumaron al ataque algo más, tanto fue así que Laguardia pudo adelantar a los suyos en un remate tras incorporarse al ataque pero su lanzamiento se marchó fuera. Después de esa jugada Guidetti conseguía marcar el primero pero el sueco encontraba en posición antirreglamentaria.

En el 75 el Espanyol volvía a tomar la iniciativa del encuentro y el público acompañó al equipo en busca del primer gol, pese a todo el equipo no conseguía materializar sus, ocasiones que no eran demasiado claras. Hasta que en el 89 Sergio García tuvo un balón buenísimo para rematar pero el balón le supera y no es capaz de enganchar el esférico.

En el 91 se pidió un penalty sobre Sergio García pero Iglesias Villanueva le pidió que se levantase ya que al colegiado no le pareció que fuese falta. La última jugada del partido fue cortada por el árbitro cuando Moreno se dirigía hacia el área en busca del gol. Después de esta jugada los jugadores del Espanyol protestaron mucho y Pau López vio la amarilla.