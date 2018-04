El filial del mes: Valladolid "B", un mes para soñar con la salvación

Google Plus

Finalizado el mes de marzo, de los 18 filiales que conforman la categoría de bronce del fútbol español, el Valladolid "B" es el que más ha destacado. Ubicado en el Grupo I, el filial pucelano ha logrado sumar once puntos en este mes de marzo que lo sitúan como el filial con más puntos junto con el CF Peralada-Girona "B" y la Real Sociedad "B". Sin embargo, el no haber recibido ningún gol en los cinco partidos que ha disputado en el tercer mes del año lo han consolidado como el mejor filial. Asimismo, puede sorprender que el mejor filial sea uno que está sumergido en la pelea por la salvación y no en puestos de playoff, pero esto es lo que tiene la Segunda B, que nada es predecible.

Tres victorias y dos empates suman los once puntos del Real Valladolid "B" en el mes de marzo. Este buen hacer de los hombres de Miguel Rivera los ha sacado de los puestos de descenso a Tercera División. Las victorias llegaron en las jornadas 28, 29 y 31 ante CCD Cerceda, Talavera de la Reina y Navalcarnero, respectivamente. Los dos empates conseguidos por el conjunto vallisoletano fueron frente al CD Toledo y el Fuenlabrada en las jornadas 30 y 32.

Con Luis Suárez (3 goles) y Antonio Domínguez (2 goles) como máximos artilleros el Valladolid "B" ahora respira un poco más tranquilo. Cinco goles de los ocho que ha anotado el filial pucelano, sumados a los cero tantos que ha recibido en este mes lo avalan como el mejor filial.

CCD Cerceda 0-3 Real Valladolid "B"

Victoria contundente del Valladolid "B" que sentenciaba al Cerceda y les acercaba a los puestos de permanencia. Con el gol de Antonio Domínguez en el primer tiempo y los dos de Luis Suárez en el tramo final del encuentro el filial castellanoleonés aprovechaba las derrotas de Pontevedra, Coruxo y Toledo para ponerse a dos puntos de la salvación.

En un partido en el que el Cerceda terminó con dos jugadores menos sobre el verde de O Roxo, los pucelanos supieron aprovecharse de la debilidad del colista para hacer su trabajo y sumar tres puntos que serían el inicio de un mes para el recuerdo.

Real Valladolid "B" 3-0 Talavera de la Reina

Segunda victoria consecutiva del mes de marzo y, nuevamente, con un resultado abultado de por medio. De nuevo un gol en el primer acto y dos en el tramo final del choque valieron tres puntos para el Valladolid "B" de Miguel Rivera. En esta ocasión los jugadores que vieron puerta fueron Mayoral, Antonio Domínguez y Luis Suárez. Como también sucedió en la jornada anterior, el Valladolid "B" hizo buenos los pinchazos de Toledo, Pontevedra y Gimnástica Segoviana para seguir soñando con la salvación.

El partido colocó al filial pucelano decimoquinto, fuera de los puestos de descenso. Peor le sentó la derrota al Talavera que veía como sus opciones de playoff quedaban en el olvido.

CD Toledo 0-0 Real Valladolid "B"

El primer empate del mes para los pucelanos llegaba en el Salto del Caballo de Toledo. Un partido con poco aliciente que frenó la dinámica de victorias por la que atravesaba el Valladolid "B" y que permitía al Toledo no descolgarse de la pelea por la salvación.

Sin apenas ocasiones y con pocas interrupciones en el juego, ambos equipos firmaban un empate que dejaba a los dos igual de insatisfechos. El Valladolid "B" se mantenía fuera de los puestos de descenso ya que ninguno de sus perseguidores había logrado hacerse con los tres puntos. El Toledo, por su parte, se mantenía en el puesto de playout.

Real Valladolid "B" 2-0 Navalcarnero

Otro triunfo más para el Minipucela que abría un cierto margen con el descenso pero que no le servía para distanciarse del todo con la victoria del Toledo. Dos goles de Javi Pérez y Becerra en la primera media hora de partido valieron tres valiosos puntos para los vallisoletanos.

Una victoria contra uno de los gallitos del grupo mantuvo la gran racha de resultados del Valladolid "B. El Navalcarnero, en el lado opuesto, no aprovechó el pinchazo del Rápido de Bouzas para entrar en puestos de playoff.

Fuenlabrada 0-0 Real Valladolid "B"

El Valladolid "B" se aprovecharía en esta ocasión del mal estado de forma del Fuenlabrada para sumar un punto más en su particular pelea por certificar la permanencia. Con un Fuenlabrada que necesitaba la victoria como agua de mayo, el Valladolid "B" supo jugar sus cartas para llevarse el empate del Estadio Fernando Torres.

Un punto que sirve a los pucelanos para distanciarse a dos puntos tanto del playout como del descenso. La pelea aún no ha terminado pero cada punto de margen que se consiga es bien recibido por Miguel Rivera y los suyos.

Aprovechar la buena racha

Un mes de marzo casi perfecto en la capital castellanoleonesa, sumado a que son ya diez jornadas sin conocer la derrota (desde la derrota por 2-4 frente al Coruxo a finales de enero) han ayudado a los chavales del Minipucela a soñar con mantener la categoría. En busca de la quinta temporada consecutiva en Segunda División B, el filial pucelano quiere seguir con estos buenos resultados para certificar lo antes posible la permanencia.

Tres partidos contra equipos que están inmersos en su misma pelea decidirán si el conjunto dirigido por Miguel Rivera puede seguir siendo uno de los mejores filiales de cada mes. Además, dos de esos enfrentamientos serán en las últimas fechas y lejos de Valladolid por lo que será crucial sumar puntos en esos partidos.

Los diez goles que lleva en la presente temporada Luis Suárez suman una tercera parte del conjunto total del equipo. Al delantero colombiano le sigue en la tabla de goleadores del que ha sido el mejor filial del mes de marzo Antonio Domínguez con cinco tantos.

Pese a estar muy lejos de lo logrado la pasada campaña, en la que se quedaron quintos a seis puntos del playoff, lo más importante ahora para la entidad es mantener a su filial en el fútbol de bronce para que siga proporcionando jugadores que puedan ser útiles, en el futuro, para el primer equipo.