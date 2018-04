Juan Antonio Anquela: "Hemos jugado un buen partido pero también hemos tenido fortuna"

Google Plus

Juan Antonio Anquela se mostró satisfecho en rueda de prensa con el partido realizado por su equipo, el Real Oviedo, ante el CD Lugo en el estadio Anxo Carro: “Estábamos jugando para ganar. Lo único que nos faltaba era un pelín de acierto y de fortuna, hoy hemos tenido las dos cosas pero el equipo ha competido como lo veníamos haciendo últimamente”, reconocía el técnico jienense a los medios, recordando la falta de fortuna en pasadas jornadas. “El partido ha salido bien. Yo creo que los futbolistas han estado bien plan plantados en el campo y hemos hecho las cosas que se requieren, hemos jugado bien ante un buen rival y hemos hecho un partido más que digno”, reconociendo el trabajo de los suyos, pero también el de su rival.

Cuestionado por lo que destacaría de su equipo, Anquela dijo lo siguiente: “Destacaría la solided. Hemos estado sólidos. Si analizas sólo hemos concedido una ocasión al rival y ha sido una jugada muy bonita del Lugo. Lo más importante es que un equipo sea sólido y consiga dejar su puerta a cero si quiere puntuar en Segunda División”.

Sobre la expulsión del Lugo, el entrenador del Oviedo mencionó que “es evidente que marca (su jugador) porque el rival se queda con uno menos, pero en el último partido aquí en casa les pasó lo mismo y no perdieron, estuvieron a punto de ganar. El Lugo es un equipo que hace muchas cosas y hace muchas cosas bien. Hemos tenido la fortuna de meter un gol y luego hemos sabido conservarlo”.

En un partido en el que la afición se desplazó de forma masiva, el técnico recordó que “nosotros jugamos por ellos. Son nuestro empuje. Cada domingo dan una lección de amor a unos colores. Nosotros jugamos para ellos nada más, en el vestuario todo el mundo lo tiene muy claro”, respondiendo al cariño de los aficionados oviedistas que se desplazaron a la ciudad amurallada.

Por último, Anquela reconoció que su equipo lo estaba pasando mal porque, a pesar de realizar buenos partidos, no conseguían certificar las victorias, pero que en esta ocasión la fortuna ha sido diferente: “Los equipos necesitan victorias, puntos. Necesitábamos puntos porque parecía que nos habíamos atascado y nos costaba sumar una barbaridad y todo lo que pasaba en los partidos era en contra nuestra. Hoy hemos tenido la fortuna de que las decisiones, no sé si justas o injustas, hayan caído de nuestro lado, cosa que en otras ocasiones no ha sido así”.