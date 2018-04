Luis César Sampedro: "Hoy era clave porque si ganábamos nos metíamos en play off"

Tras la derrota ante el Nástic, Luis César Sampedro ha salido a rueda de prensa. Una derrota que aleja un poco del objetivo del play off al conjunto blanquivioleta.

Qué balance hace del encuentro Luis César Sampedro: "La primera parte y la segunda se inician de la misma manera. Se juega más el partido que quiere el Nástic que el nuestro. A medida que pasan 15 o 20 minutos de ambas partes nos vamos imponiendo. El ataque del Nástic se convierte en esporádico y el juego se hace en campo rival. Hemos tenido nuestras opciones para marcar gol y una jugada esporádica al final y un pelín afortunada para el equipo local son capaces de marcarnos un gol. No hemos hecho méritos para acabar derrotados aquí. Si el partido hubiese acabado empate hubiera sido justo. Los inicios de cada parte mejor el Nástic y a partir de eso, nuestro equipo ha estado mejor, pero cuando mejor estábamos nosotros nos ha llegado una jugada y luego hemos tenido un tres contra tres".

Cómo está la plantilla tras el encuentro: "Hoy era clave porque si ganábamos nos metíamos en el play off. Habrá más oportunidades. Hay que seguir ganando. Ganando hoy aquí o empatando estaríamos la semana contentos porque estaríamos en play off, pero la necesidad de ganar en casa el domingo que viene es la misma. Seguir, la liga nos dará más oportunidades, pero esto pasa por ganar más partidos y en casa ganando y los delante de nosotros no tienen apalabrado ni firmado el play off. No lo tienen cerrados porque los que estamos detrás podemos cogerlos. Hay que construirnos nuestra casa. Sporting, Osasuna vienen a casa y son partidos señalados en rojo para ganar".

Por qué el Nástic ha comenzado mejor las dos mitades: "Yo he visto el partido se jugaba en nuestro campo. Hemos empezado un poco bloqueados. Hemos concedido cuatro o cinco córners. Tampoco hemos tenido muchas ocasiones. En los primeros 15 minutos, el Nástic ha sido mejor que nosotros por muchas razones. Porque lo ha hecho bien, porque nosotros no encontramos nuestro juego, por lo que sea. Esos minutos, el encuentro se estaba jugando en el campo del equipo visitante y ha habido una al borde del área de Óscar Plano, una volea de Gianniotas y estábamos buscando más que un punto. Un despeje en el medio del campo y nos llega el gol. Partido igualado y si hubiéramos empatado nadie diría que es justo".