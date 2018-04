El Sevilla Atlético frena su racha para seguir siendo colista

Google Plus

Se acabó la racha del Sevilla Atlético en la Liga 123. Tras dos buenas victorias ante el Zaragoza y Barcelona B, los de Tevenet han vuelto a caer ante un Tenerife en su mejor estado de forma que, con esta victoria vuelve a aspirar a estar entre los primeros seis puestos de la clasificación que dan derecho a ascender. Sin embargo, el Sevilla Atlético está cada vez más condenado a sufrir su descenso a Segunda División B, pues tras esta derrota, el filial sevillista vuelve a seguir siendo el colista de la categoría y está a 15 puntos de la salvación, una meta bastante complicada debido a que sólo quedan ocho jornadas por disputarse.

Para este partido, Tevenet decidió realizar un once similar al de la victoria de la jornada anterior contra el Barcelona B, sólo realizó dos cambios con respecto a ese partido al alinear de titular al joven Alejandro Pozo en vez de a Olavide; y a Álex Muñoz por Borja, el resto repiten alineación, como Carlos Fernández, que estuvo convocado por Montella para jugar en el primer equipo del Sevilla ante el Celta, pero al no poder gozar de ningún minuto en el partido pudo hacerlo con el Sevilla Atlético, aunque su participación en el ataque ha estado bastante pobre como el del resto de su equipo. Por su parte, Etxeberría también hizo un par de cambios con respecto al partido de la jornada anterior contra Osasuna; Pérez ocupó el puesto de Sáenz en el lateral derecho, y Casadesús entró en el once titular por el internacional hondureño Bryan Acosta.

Una primera parte sin peligro real

El guión del partido era de lo más esperado, muy fiel al juego que ambos van realizando a lo largo de la temporada. Un Tenerife muy cómodo en su casa dominando el encuentro y un Sevilla Atlético buscando cortar el pase en mitad de campo para ocasionar peligrosos ataques. Los canarios buscaban el gol desde el principio, pero tampoco hizo trabajar mucho al cancerbero Juan Soriano, pero la primera ocasión del partido tuvo mucho peligro por parte de Mula, uno de los jugadores protagonistas del encuentro. El joven extremo chutó dentro del área tras recoger el balón en un rechace, pero Soriano estuvo atento para poder despejar el balón como pudo.

Generalmente, la primera parte del encuentro estuvo muy disputado con la escasa presencia de grandes oportunidades de gol. Gran parte de los primeros 45 minutos se centraba en el medio del campo, dónde se veía una lucha de dominio con jugadores que le gustan tener la posesión de la pelota como Luis Milla o Mena. El encuentro tampoco estaba exento de polémicas, ya que ambos pedían penalti en dos jugadas prácticamente seguidas. Un derribo de Carmona en el área tinerfeña y otro de Casadesús en el del Sevilla Atlético no fueron suficientes para que el joven colegiado De la Fuente Ramos señalara pena máxima a pesar de las protestas de ambos equipos.

A partir de la media hora del partido, el Tenerife intentó buscar con un poco más de ahínco el gol por mediación de Longo, que tuvo un par de oportunidades claras para batir a un Juan Soriano atento a sus movimientos. Los de Tevenet empezaron a merodear la portería de Dani Hernández al final de la primera parte, sobre todo a balón parado, pues en jugadas colectivas apenas llegaba el balón dentro del área rival. La primera parte acabó con un empate a cero con pocas oportunidades para ambos bandos.

La calidad ganó a la inocencia

Comenzando la segunda parte, el Tenerife cambió de mentalidad y fue más agresivo en el ataque. Un parón de cinco minutos debido a un problema que tuvo el árbitro para sostener el pinganillo hizo enfriar el encuentro, pero los locales sabían a lo que iban en todo momento. La primera ocasión de la primera parte la tuvo el mediocentro Alberto Jiménez, que chutó fuerte pero un defensor sevillista evitó el gol para despejar a córner. Por su parte, los visitantes intentaron responder los ataques tinerfeños, Cantalapiedra tuvo su oportunidad al chutar desde una distancia lejana a la portería, pero Hernández atrapó el balón sin problemas. Grandes ocasiones de Mula y Longo iban a presagiar que el gol local iba a llegar más pronto que tarde.

Y así fue, en el minuto 67, tras un ataque por parte de los sevillistas, Suso cogió el balón en un rechace y en un buen arranque de rapidez por parte del extremo recorriendo casi todo el campo centró del área rival para que Mula empujara y anotara el primer gol del partido. El Tenerife se adelantó en el marcador con merecimiento ante la incredulidad sevillista, que desde entonces no pudo con el equipo local y ni siquiera creó peligro alguno para buscar el empate.

Minutos después se produjo varios cambios seguidos en los dos bandos. Longo se retiró del campo para que Etxeberría le diera minutos al serbio Malbasic. Por su parte, Tevenet hizo lo propio con los suyos e intentó darle más potencia al mediocampo con Olavide y Etecki, pero poco pudieron hacer; y minutos después llegó la sentencia de los locales por mediación del sustituto Malbasic, que hizo el séptimo gol en su cuenta particular y el segundo para tranquilidad tinerfeña. Los tres puntos se quedaron en casa para alegría de lo isleños.

Con esta derrota, el Sevilla Atlético se queda con 22 puntos, los mismos que el Lorca, pero son los hispalenses quiénes ocupan el farolillo rojo, lugar que intentará huir la próxima jornada en el Viejo Nervión ante el Granada. Por su parte, el Tenerife sigue en pleno crecimiento firmando su tercera victoria consecutiva y ocupando el décimo puesto de la tabla clasificatoria quedando sólo a dos puntos de los puestos de promoción al ascenso, la siguiente jornada podrá alargar su racha de victorias ante otro equipo en puestos de descenso, la Cultural Leonesa.