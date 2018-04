Previa SD Huesca - Albacete Balompié: el Alba quiere hurgar en la herida

Google Plus

Doce días más tarde el Albacete regresa a Huesca con la recuperación de Pelayo como prioridad. El pasado 31 de marzo, quedaba suspendido el encuentro que se jugará el próximo jueves debido a un fatídico accidente del jugador asturiano del conjunto manchego en la concentración del Hotel cuando el conjunto manchego estaba preparado para medirse al conjunto de Rubí. Por fortuna, a pesar de la gravedad del accidente, el centrocampista evoluciona favorablemente en el Hospital Clínico de Zaragoza.

Dejando a un lado este hecho, el encuentro resulta fundamental para los intereses de los locales y del conjunto manchego. Los oscenses encadenan siete jornadas sin conocer la victoria y han perdido el liderato debido a esta pésima dinámica por la que atraviesan. Por su parte, el Albacete intentará volver a la senda del triunfo tras caer derrotado frente al Rayo Vallecano en el Carlos Belmonte por la mínima.

El Huesca necesita ganar para soñar

Cuando parecía que el Huesca iba a ascender de forma directa a la Liga Santander, llegó la derrota frente al Valladolid, llegó la fatídica racha que le ha hecho perder el liderato. La segunda división es una de las más competitivas de Europa y de las más imprevisibles. Cualquiera puede ganar a cualquiera y, actualmente, los de Rubí necesitan recuperar las buenas sensaciones y volver a ser aquel equipo casi imbatible, que tenía un don para llevarse cualquier partido sea como fuere.

Tres puntos de 21 posibles

El conjunto aragonés atraviesa el peor momento de la temporada, y es que tan solo ha sumado tres puntos en los últimos siete partidos de liga, números que han alarmado a una afición que sueña con el ascenso directo. Lo positivo es que, a pesar de la pésima racha, si consigue vencer al equipo de Enrique Martín, volverá a liderar la clasificación de la Liga 1|2|3 con los mismos puntos que Rayo Vallecano y Sporting de Gijón.

A pesar de la última derrota del Albacete en casa, los oscenses son conscientes de que no será nada sencillo doblegar al conjunto de Enrique Martín, pues si de algo se caracterizan los manchegos es de su gen competitivo y la capacidad para plantarle cara a cualquiera. Pulido, defensa central azulgrana, no se fía de los manchegos. "El Albacete no es un equipo fácil, pone en dificultades a muchos rivales pero tenemos que centrarnos en nosotros y dar nuestra mejor versión", ha declarado el joven jugador del Huesca. Sin embargo, Pulido confía en su equipo y está convencido de que saldrán pronto de la mala dinámica.

El Alba no pierde la ilusión

A pesar de la última derrota cosechada frente al Rayo Vallecano, el conjunto de Enrique Martín sigue a ocho puntos del descenso y a diez del play offs -con un partido menos- . Con nueve jornadas que les quedan a los manchegos por delante, el equipo no pierde la ilusión y confían en poder meterse en una buena dinámica y alcanzar los puestos de ascenso a la Liga Santander. Sin embargo, resulta fundamental una victoria en El Alcoraz para seguir soñando con esta gesta.

Enrique Martín, "orgulloso" de su equipo

Si bien es cierto que los manchegos sueñan con los puestos de arriba, tampoco pueden descuidar la parte baja, pues está más comprimida que nunca, aunque Enrique Martin solo mira hacia arriba. "Estoy orgulloso de cómo compite mi equipo. Mantengo la ilusión", ha afirmado el técnico navarro horas antes de viajar a la ciudad aragonesa.

A pesar del optimismo que hay en la parroquía albaceteña, lo cierto es que el calendario no acompaña para que el equipo blanco pueda alcanzar los play-offs de ascenso, puesto que tras el partido frente al Huesca, visitarán los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse al siempre competitivo Almería. El Alba necesita puntuar en estos dos encuentros para continuar con las esperanzas intactas y llegar al final de liga con la moral alta. Tarea que no resulta nada sencilla pero, cosas más sorprendentes se han visto en una división donde destacan las sorpresas cada jornada.

Antecedentes

La última vez que se enfrentaron ambos conjuntos fue durante la primera vuelta del campeonato, en la que oscenses y manchegos firmaron las tablas en un partido en el que fueron superiores los hombres de Enrique Martín

En cuanto a registros históricos, los precedentes favorecen al equipo azulgrana. Ambos equipos se han enfrentado en nueve ocasiones, dando un balance de cuatro victorias para el Huesca, dos para los manchegos y tres empates.

Temporada Local Resultado Visitante 2017/2018 Albacete 0-0 SD Huesca 2015/2016 SD Huesca 3-1 Albacete 2015/2016 Albacete 1-1 SD Huesca 2010/2011 Albacete 3-1 SD Huesca 2010/2011 SD Huesca 1-0 Albacete

Arbitrará Eduardo Prieto Iglesias

El partido se disputará en el Estadio de El Alcoraz, situado en la ciudad de Huesca. El colegiado designado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para este encuentro es el árbitro perteneciente al comité navarro, Eduardo Prieto Iglesias. Con 36 años, el árbitro natural de Pamplona dirigirá su décimo octavo encuentro esta temporada. Asimismo, Prieto Iglesias afronta quinta temporada arbitrando en la Liga 1|2|3.

Alineaciones probables