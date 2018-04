David López: "Queremos ganar para terminar el campeonato lo mejor posible"

Un Espanyol que atraviesa su peor momento de la temporada, viaja este fin de semana a Getafe con la necesidad de volver a ganar. Allí se encontrará un rival que lleva dos derrotas consecutivas y quiere volver a ganar frente a su afición, ya que encadena también dos derrotas en sus últimos partidos como local.

El jugador blanquiazul ha hablado sobre el partido contra el Getafe: "Vamos a Getafe con la misma intención que ante el Valencia". También ha querido destacar que el partido contra el Getafe no será fácil: "Es un rival complicado que hace los partidos incómodos. Espera a que te equivoques para salir a la contra".

El de Sant Cugat también ha comentado sobre la mentalidad del equipo: "Vamos partido a partido. Queremos corregir los errores de Valencia y mejorar cada partido". También ha señalado cual es la mentalidad del equipo: "Queremos ganar para terminar el campeonato lo mejor posible". El central también se ha pronunciado sobre los objetivos de la temporada: "Hemos de quedar lo más arriba posible. Nos quedan partidos complicados y queremos ganar y demostrar que somos mejores".

"Entiendo perfectamente el malestar del aficionado porque yo también soy perico". David López también ha acusado a la falta de regularidad como posible factor principal de la mala temporada del equipo perico: "Hemos hecho buenos partidos. Quizás nos ha faltado regularidad. Contra lo grandes lo hemos hecho muy bien y, en cambio, contra otros equipos que no deberían suponernos tantos problemas nos ha costado más". También ha manifestado que el equipo no tiene falta de actitud: "No es cuestión de poco esfuerzo o voluntad. Corremos mucho y con mucha intensidad, pero cuando no salen las cosas, no salen".

Por último, David también ha querido hablar sobre el próximo partido contra el Girona: "No buscamos la venganza deportiva, pero tenemos muchas ganas de ganar en Girona. En la primera vuelta nos quedamos con muy mal sabor de boca".