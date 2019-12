Previa FC Barcelona - Real Madrid: el último clásico de Iniesta

La temporada ya está decidida para los dos 'cocos' de la competición. Azulgranas y blancos aterrizan en el segundo clásico de LaLiga (cuarto de la temporada) con los deberes hechos pero incompletos. Los de Valverde con la espina clavada de la eliminación, estrepitosa e inesperada ante la Roma, y el Real Madrid con la sensación de poder haber dado mucho más en las competiciones nacionales.

El encuentro es intrascendente para los objetivos de la temporada en el campeonato regular, pero tiene alicientes importantes, (seguir invicto para el Barça o quedar segundo para los de Zidane). Sea como fuere, un clásico siempre es un clásico, y la rivalidad se palpa hasta en los choques con menos en juego.

Desde Barcelona, la temporada se ha tornado con una calificación muy alta. Los azulgranas han realizado un curso inmaculado en las competiciones nacionales, logrando una liga perfecta hasta el momento y arrasando en la Copa del Rey.

Pese a ello, la espina de la Champions ha quedado clavada en el costado azulgrana. Por la ronda, por el rival y sobre todo, por la manera de caer cuando todo estaba a favor. Ahora, el objetivo blaugrana es continuar con la racha de imbatibilidad y conseguir un triunfo que poder dedicar a Iniesta en su último encuentro ante el Real Madrid.

Messi ante Lucas y Modric | Foto: Álex Gallardo, VAVEL

En la capital el panorama es bien distinto, por no decir totalmente opuesto. Los de Zidane han suspendido con creces su andadura en Primera División, donde hace varios meses catapultaron sus opciones ligueras hacia el título. También en el torneo del KO nacional, la Copa, dejándose remontar un resultado favorable frente a un humilde del torneo, el CD Leganés.

La otra cara se ha visto en la Liga de Campeones. Los blancos, con una fase de grupos algo irregular, superaron el obstáculo más alto en el peor momento, el PSG de Neymar. A partir de ahí el buen hacer en los encuentros de ida le ha servido al conjunto de Madrid para llegar a su tercera final consecutiva, no sin dosis de polémica, de la UEFA Champions League.

Un obstáculo hacia la imbatibilidad

Al FC Barcelona le restan cuatro encuentros para lograr un hito histórico. Ganar una liga sin perder ningún partido, como ya hiciesen el Arsenal de Wenger y la Juventus de Antonio Conte. Para ello, uno de los rivales más complicados, sino el que más, es el Real Madrid de Zinedine Zidane. El club blanco es un equipo muy competitivo, que además llega sin presión al partido y con ganas de aguarle la fiesta del título al Barça y a su vez, el récord de imbatibilidad.

Suárez ante el Valencia | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El reto de la imbatibilidad Sin nada más en el horizonte, el equipo de Ernesto Valerde debe tener como aliciente no perder ningún partido en toda la temporada, y para ello debe mostrar un nivel de intensidad similar al que hubiera desempeñado si el título estuviese aún en juego. Para ello se espera que Valverde afronte el partido con su once más competitivo, aunque no se descarta algún cambio, y como de costumbre, existen dudas en el posible planteamiento inicial.

Para el clásico, el entrenador azulgrana no tiene ningún lesionado, aunque se desconoce el estado físico de Andrés Iniesta, que sólo pudo jugar unos minutos en Riazor ante el Deportivo de la Coruña. Parecen fijos en el once Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi y Suárez.

El último hueco, si finalmente el manchego no puede ser de la partida, se lo disputarán Paulinho, Dembélé y Denis Suárez, que ha ganado enteros en los últimos partidos. Tampoco se puede descartar la vuelta al lateral de Semedo y que Sergi Roberto regrese al centro del campo.

El 'aguafiestas'

Para el Real Madrid también será un clásico extraño, incluso más que para el eterno rival. El choque del domingo es para los de Zidane una prueba de orgullo, más allá de los tres puntos que hay en juego. La demostración de que la temporada ha sido un accidente y que perfectamente podrían haber estado luchando hasta la última jornada por el campeonato liguero.

Además, la rivalidad siempre está patente, y poder entorpecer el final de campeonato azulgrana, y por ende, eliminar el posible récord de imbatibilidad en una temporada son alicientes más que jugosos para poner toda la carne en el asador.

El Real Madrid se ha levantado de la lona El equipo blanco ha recuperado toda la confianza perdida en su competición por excelencia, la Liga de Campeones. La eliminatoria ante el PSG fue un antes y un después en la temporada del Real Madrid. Aunque su camino a Kiev en las dos eliminatorias siguientes, Juventus y Bayern ha sido una ruleta rusa (en ambas se quedó aun gol de estar en la calle), el pase a la final de Kiev ha reforzado a un equipo que estaba en la lona en el mes de febrero. Ahora, todo parece venir de cara para un Real Madrid en alza y que busca la heroicidad de ganar tres Champions de manera consecutiva.

Ronaldo celebra un gol | Foto: Dani Nieto, VAVEL

Sin nada en juego, Zidane tiene dudas en cuanto al once que establecer en el Camp Nou. Los de la capital si tienen el frente abierto de la final de la UEFA Champions League, aunque para ella aún resten tres semanas.

El Real Madrid tiene la baja segura de Dani Carvajal, que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Isco podría volver a la convocatoria, aunque está pendiente de un esguince acromioclavicular izquierdo.

Nacho, ya recuperado de su lesión en el músculo semitendinoso del muslo derecho podría volver al lateral derecho con el resto de la zaga habitual. Casemiro también podría regresar al once, del que puede caerse Benzema, adelantando a Lucas a la delantera junto a Asensio y Cristiano.

Antecedentes

Ambos equipos se han medido en un total de 237 partidos en competición oficial, con 93 victorias azulgranas, 49 empates y 95 del Real Madrid, con un balance de 387 goles culés y 399 merengues.

Esta temporada se han enfrentado en tres ocasiones, con dos victorias del conjunto de la capital (1-3 y 2-0) y un triunfo blaugrana (0-3). El FC Barcelona no ha conseguido vencer en el Camp Nou al Real Madrid en los últimos tres encuentros (1-3, 1-1 y 1-2). Sin emabargo, los catalanes han superado al equipo blanco en el Santiago Bernabéu en cuatro de sus últimas cinco visitas (0-3, 2-3 y 0-4).

Temporada Local Resultado Visitante 2017/2018 Real Madrid 0-3 Barcelona 2017/2018 Real Madrid 2-0 Barcelona 2017/2018 Barcelona 1-3 Real Madrid 2016/2017 Real Madrid 2-3 Barcelona 2016/2017 Barcelona 1-1 Real Madrid

Estadísticas

El FC Barcelona es el mejor equipo como local en Primera División con 44 puntos de los 86 que tiene el club azulgrana. Los de Valverde sólo han cedido dos empates en casa (Getafe 0-0 y Celta 2-2). Por otra parte, el Real Madrid es el tercer mejor equipo a domicilio, por detrás del Atlético de Madrid y del FC Barcelona.

Los de Zidane han empatado cuatro encuentros lejos del Bernabéu (Atlético de Madrid 0-0, Athletic Club 0-0, Celta de Vigo 2-2, Levante 2-2) y han acumulado dos derrotas (Espanyol 1-0 y Girona 2-1).

Declaraciones

Ernesto Valverde acudió a la sala de prensa antes del encuentro de este domingo. El extremeño no aseguró si Iniesta va a ser de la partida desde el inicio del choque: "¿Un homenaje a Iniesta? No es el último partido de liga, no sé si va jugar mañana. El reconocimiento de toda la gente lo tiene. De nosotros, de los jugadores del Real Madrid. Lo tiene por lo que ha dado. Se nota en cualquier estadio esa admiración". En relación al pasillo o no del conjunto blanco, Valverde le quiso quitar importancia: "Ya hemos hablado mucho de eso. Carece de importancia. No le damos ninguna importancia a eso. Me gustaría que todos los clásicos fueran así, siendo nosotros campeones y ya descafeinados. A mí me va bien así", añadió Ernesto.

Valverde en rueda de prensa | Foto: Beto, VAVEL

Zinedine Zidane también compareció ante los medios de comunicación con motivo de el clásico. El francés cree que su equipo está bien pese al desgaste del choque ante el Bayern: "Ha sido una semana con mucha tensión pero con buenos resultados, por lo que nos encontramos bien, descansamos bien y estamos preparados para el partido de mañana, estamos listos para jugar". En cuanto al polémico tema del pasillo, Zidane fue claro: "Ellos no hicieron pasillo tras el Mundial. Dicen que es que no jugaban la competición pero es mentira, porque para jugarla hay que ganar la Champions y ahí estamos todos", finalizó, Zidane.

Arbitra Hernández Hernández

El encargado de impartir justicia será Alejandro José Hernández Hernández, natural de Arrecife, de 35 años de edad y perteneciente al comité canario. Debutó en Primera División en 2012 y es colegiado FIFA desde 2014. En la máxima categoría del fútbol español ha dirigido 98 encuentros.

Esta temporada ha arbitrado 17 partidos, entre los que se encuentran tres al Real Madrid (Levante 1-1, Girona 2-1 y Real Sociedad 5-2) y dos al FC Barcelona (Eibar, 0-2 y 6-1). Estará asistido en su bandas por Teodoro Sobrino y José Naranjo y el cuarto colegiado será Ricardo Escudero.

Hernández Hernández dirigiendo un partido | Foto: Dani Nieto, VAVEL

Convocatorias

Ernesto Valverde ha citado a 18 jugadores. Se quedan fuera por decisión técnica Aleix Vidal, Digne, André Gomes y Yerry Mina. La lista la conforman Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti y Vermaelen.

Por otra parte Zidane también ha dado a conocer la relación de futbolistas que viajan a Barcelona. Se quedan sin viajar Carvajal e Isco por lesión y Achraf, Marcos Llorente y Borja Mayoral por decisión técnica. La lista es de 19 jugadores, por lo que tendrá que descartar a uno de los tres porteros. Navas, Casilla, Luca, Vallejo, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Theo, Kovacic, Modric, Kroos, Casemiro, Asensio, Ceballos, Lucas, Ronaldo, Bale y Benzema.

Posibles onces iniciales