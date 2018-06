Resumen de la temporada 2017/18: CF Reus, un año sobresaliente

El CF Reus puede mirar atrás sintiéndose orgulloso de la temporada realizada, una vez más supera las adversidades y consigue la permanencia en Segunda División. El equipo que sufrió una gran renovación de jugadores y de entrenadores el verano pasado, iniciaba la temporada con ciertas dudas entre la afición de cómo podría acabar el curso y que finalmente ha sido de la mejor forma posible.

Inicio de temporada difícil

Tras la marcha de algunos de los pesos pesados del equipo y el cambio de entrenador, arrancó la temporada de forma bastante irregular. El gran número de jugadores nuevos en el once titular se vio afectado de manera que les costó hacer equipo y volver a jugar igual de bien que la temporada anterior.

Con el duro inicio de temporada que le esperaba al Reus, tuvo que enfrentarse a su máximo rival en la segunda jornada, el Nàstic de Tarragona, con el cual empezó ganando pero finalmente solo lograron un punto.

Peor momento

Con el paso de las semanas fue mejorando el juego del Reus, se fue consolidando un once y se iba estableciendo una complejidad entre los jugadores. Cuando poco a poco iban mejorando, el Reus se llevó un gran batacazo en el campo del Córdoba en la jornada 20, recibiendo su mayor goleada en Segunda División. El equipo sólido en defensa y el juego de posesión que suelen mostrar fue totalmente anulado por el Córdoba, mostrando un Reus irreconocible y muy inferior y que le costó un (5-0).

Mejor momento

Después de un difícil inicio de temporada y una peor racha al final de la primera vuelta, el equipo cambió totalmente. Con la victoria en el campo del Nàstic, inició un cambio drástico en el que jornada a jornada pudimos ver como mejoraban y volvían a mostrar un buen fútbol.

En la segunda vuelta y con un once por fin consolidado, se vieron grandes resultados hasta llegar a la recta final de temporada donde pudimos ver su mejor momento de forma. El Reus consiguió 11 de los 15 posibles puntos que además los logró ante rivales que luchaban por el ascenso y rivales directos por la permanencia. Las tres victorias consecutivas ante el Cádiz, Albacete y Tenerife acabaron por rematar el mejor momento del Reus y asegurarse así la permanencia.

Parte de ese buen momento se debió a que tras un inicio de temporada con muchas rotaciones, por fin se consolidó un once titular que trajo el mejor momento de forma en el que destacaron varios jugadores como es el caso de Lekic, pichichi del equipo y que hasta la segunda vuelta no fue titular. También han destacado Gus Ledes, Juan Domínguez, Yoda, Olmo y como no, una vez más, Edgar Badía.

Jorge Miramón, el mejor

A pesar de la buena temporada de todos estos jugadores, el caso de Jorge Miramón es excepcional. Miramón ha disputado una campaña espectacular y por eso a lo largo de temporada lo hemos visto incontables veces en el once de la jornada y como jugador más votado por la afición y no es para menos. Como no podía ser de otra manera, también ha acabado en el once del año de Segunda División.

Jorge Miramón | Vavel

Con la temporada finalizada y los objetivos cumplidos, arranca ahora la faena en los despachos del Reus. Tan solo unos días después de finalizar la liga, han abandonado el club varios jugadores y parece que esto puede continuar. Solo en la primera semana han abandonado el club 9 jugadores, entre los que se encuentran Atienza y Miramón como las bajas más sensibles y que han acabado contrato.

También han abandonado ya el club Edgar Hernández, David Haro, Máyor y Sillero, a las que se unen las bajas por cesión de Borja Fernández y Juan Cámara. También ha finalizado cesión Yoda, pero que finaliza contrato con el Getafe y todavía cabe la posibilidad de quedarse.

Si la temporada anterior hubo una revolución de fichajes, parece que para la próxima temporada podría ser aún mayor, porque además de las bajas ya confirmadas, hay varios jugadores que podrían ser objetivos de otros clubes.

De lo que podemos estar seguros es de que veremos un gran cambio en el club y que el cuerpo técnico va a tener un verano de lo más agitado, que hasta ahora solo se ha incorporado al Reus el experimentado delantero ex del Oviedo, Miguel Linares.