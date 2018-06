"Estar aquí ya es una victoria"

Irán llega al partido frente a España tras dar la sorpresa e instalarse como líder en solitario con 3 dejando a España y Portugal en segundo y tercer puesto con 1 punto y a Marruecos en cuarto lugar con 0 puntos y su seleccionador ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido, en la que ha preferido pasar el peso de la eliminatoria a España.

"Queremos irnos con la cabeza alta"

Carlos Queiroz se ha mostrado positivo y optimista en sus palabras en las que pese al favoritismo de España deja claro que ellos van a darlo todo por intentar hacer una hazaña puesto que no tienen nada que perder, pero aun con esto sabe de las limitaciones de su selección y que seguramente acaben pasando Portugal y España. Para ellos llegar al Mundial ya ha sido un triunfo y todo lo que llegue a partir de ahí es un regalo.

El seleccionador iraní comentó que el plan contra España es al menos hacer un partido digno, en el que su selección compita y le ponga las cosas complicadas a España. Cree en las capacidades de sus jugadores y tras el partido contra marruecos ya se ha visto que son capaces de dar alguna sorpresa, pero que no por ello van a hacer nada y su equipo debe dejarlo todo en el campo si no no valdrá de nada. Queiroz sabe de la calidad de los jugadores de la selección española a los que califica de "superhombres", pero que no obstante se ven capaces de hacerle frente. No ha querido pararse en destacar a un solo jugador si no que ensalza a la gran plantilla que posee el combinado español del que dice que es casi imposible encontrar una formula para poder pararlos.

Lamentó las bajas de su equipo para enfrentarse a España pero aun con eso él y el vestuario están decididos a dar el "Do de pecho" para plantarle cara al que posiblemente sea el rival mas complicado del grupo. Sin entrar en ningún detalle táctico el seleccionador iraní quiso remarcar el orgullo que sienten por estar donde están y haber logrado alcanzar su posición, por lo que pueden irse con la cabeza bien alta.El fútbol puede ser el deporte en el que mas sorpresas se den en cuanto a resultados, ademas precisamente en este mundial lo estamos viendo donde hasta la fecha ninguna candidata a ganarlo ha dado la cara, salvo quizás España, por esto Queiroz ve a los suyos con posibilidades de lograr dar una sorpresa más.

Reencuentro con Hierro

El España Irán tiene también su parte fuera del terreno pues vuelven a reencontrarse Queiroz y Hierro desde su época en el Real Madrid, El ex entrenador del Madrid se deshizo en elogios hacia el nuevo seleccionador español al cual mas que cualificado para poder llevar las riendas del equipo español tras la sorprendente destitución de Lopetegui, recordó su incidente con Valdano para que el que por entonces era defensa del Madrid continuase bajo sus órdenes y que ahora da la casualidad lo tiene en el banquillo de enfrente.

Los iranís deberán jugar un partido casi perfecto y encomendarse a los goles de su gran delantero y estrella Jahanbakhsh para lograr que sin duda entraría en la historia del torneo, pero que a su vez se torna casi imposible, algo que hasta su seleccionador percibe ya que les desea un buen camino tanto a Portugal como España en el Mundial.