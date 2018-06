Cordón, un hombre con mucho trabajo en las oficinas nazaríes

Google Plus

Se acerca el mes de julio y el trabajo de Antonio Cordón, máximo responsable de Hope, el grupo que asesora y gestiona al Granada CF, aumenta. Planificar una plantilla para la división de plata del fútbol español no es fácil, pero es el deber de Cordón para los próximos dos meses y medio. Junto a Diego Martínez, nuevo técnico nazarí, buscará las mejores piezas que encajen en el puzle del nuevo Granada CF. Se prevé un verano movido, como no puede ser de otra forma en la ciudad de la Alhambra.

Refuerzos en casi todas las líneas

Cordón tiene deberes por hacer en todas las posiciones menos en una, en la portería. A priori, parece que nadie nuevo llegará a Los Cármenes para colocarse bajo palos. Rui Silva y Varas seguirán siendo los dos porteros que defiendan la meta nazarí en la próxima campaña. Se unirá a ellos Aarón Escandell, portero del filial.

En la línea defensiva habrá cambios. Chico Flores e Iriondo no continuarán en la plantilla y es por ello que Cordón deberá buscar en el mercado recambio para ambos.

En el centro del campo, el Granada CF tendrá dos bajas seguras. Kunde y Espinosa no estarán en Los Cármenes el próximo curso tras finalizar sus cesiones y ahí también tendrá trabajo Cordón. Buscar relevo a dos jugadores trascendentes no es sencillo, y por ello el director deportivo deberá dar en el clavo para relevar a ambos futbolistas. En la zona de ataque, Machís y Pedro son las bajas confirmadas. El mejor jugador del equipo no vestirá la rojiblanca horizontal, y para contrarrestar su baja, el Granada debe rastrear bien las opciones de mercado y traer a alguien que sea tan determinante como el venezolano. O, como mínimo, que se acerque.

La continuidad de la plantilla, un tema personal y económico

Si hablamos de los futbolistas que continuarán en agosto vistiendo la zamarra nazarí entran a escena los aspectos personales y económicos. La voluntad de cada futbolista de continuar en Granada o no pesará a la hora de decidir qué jugadores siguen. Además, los salarios de los futbolistas también pasarán factura a la hora de decidir los que continúan, pues el Granada ve reducido su presupuesto considerablemente. Dospectos con los que tendrá que lidiar Antonio Cordón.