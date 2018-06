Hierro y Cherchesov, dos debutantes mundialistas bajo presión

Google Plus

Rusia y España se enfrentarán en octavos de final del Mundial dirigidas por dos hombres cuyas trayectorias se pueden asemejar. Ambos han sido futbolistas de gran prestigio y reconocimiento en sus respectivos países y ambos están ante el primer torneo internacional de selecciones como entrenadores. Dos debutantes bajo gran presión.

Superando las expectativas

Nadie en el mundo del fútbol esperaba que, después de tener a técnicos de la talla de Capello o Hiddink, fuera Stanislav Cherchesov, un completo desconocido hasta hace bien poco para todos, el que fuera capaz de llevar a la selección rusa a pasar una fase de grupos del Mundial, algo que no sucedía desde la época de la Unión Soviética.

Desconocido para el mundo internacional, porque en el país ruso, Cherchesov está considerado como una leyenda del Spartak de Moscú. En la portería imponía el mismo respeto que desprende ahora su figura alta y fuerte en los banquillos. Llegó a jugar un Mundial en el 94 con Rusia y las Eurocopas del 92 y 96. En total fueron 39 las ocasiones que vistió la camiseta rusa.

Tras retirarse como jugador en el año 2002 en el Spartak, comenzó su carrera en los banquillos en el Kufstein austriaco. Fue dando saltos de equipo en equipo hasta pasar por hasta siete clubes distintos antes de recalar en la selección rusa. Fue en el año 2016 cuando recibió la oferta de Rusia y no dudó un instante en aceptarla. Su camino en el banquillo ruso no ha sido nada fácil. Han abundado las críticas desde que llegó por los resultados previos al Mundial. Rusia, al ser la selección anfitriona, no tuvo que jugar la fase de clasificación pertinente y solo pudo prepararse para el torneo con amistosos. De los ocho partidos de preparación, el combinado de Cherchesov obtuvo un balance muy pobre con ninguna victoria. Además, su relación con la prensa es complicada debido a su actitud imponente, seria y en ocasiones arrogante. Había pocas esperanzas en el pueblo ruso hasta que comenzó la competición de verdad. La goleada ante Arabia Saudí y el buen partido ante Egipto despertaron sensaciones sorprendentes. Con un juego serio, directo, vertical y con rigurosidad defensiva, Cherchesov ha conseguido llevar a su equipo a los octavos de final. Ahora, la presión de estar en casa y de las expectativas generadas por la buena fase de grupos puede jugar en su contra.

Una situación difícil para Hierro

Hierro, al igual que su homólogo ruso, también es considerado una leyenda en su club de jugador, el Real Madrid. Capitaneó la zaga del conjunto blanco durante varios años erigiéndose como el gran líder del equipo. Superó la cifra de 100 goles siendo central y su palmarés es envidiable con tres Champions, cinco Ligas y dos Copas entre otros títulos.

Una vez retirado como jugador, el malagueño se incorporó como director deportivo a la selección española y posteriormente al Málaga. Ya como entrenador, Hierro debutó en el Oviedo, equipo donde permaneció una temporada en la que acabó octavo. Tras ese breve paso, volvió a tomar las riendas de la dirección deportiva de la selección hasta que todo el caos provocado por la destitución de Lopetegui le llevó a ser nombrado técnico del conjunto español. Así, sin esperarlo para nada, ha llegado a entrenar a esta selección española. Se enfrenta a un reto muy difícil, pues se ha encontrado a un equipo que ya tenía todo preparado con su anterior entrenador a dos días del comienzo de un Mundial. Al igual que Cherchesov, la presión es máxima y ahora que empiezan las rondas a vida o muerte, Hierro deberá demostrar si está capacitado para un cargo tan importante como el de seleccionador nacional.

No será la primera vez que ambos entrenadores se vean las caras. Ya lo hicieron en su etapa de jugador en un enfrentamiento de Champions entre Spartak de Moscú y Real Madrid, del que salió vencedor el equipo ruso. En esta ocasión, irán vestidos de traje y no de corto. La presión, por diferentes circunstancias, es alta para ambos. Un partido que marcará el devenir del Mundial.