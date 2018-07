El Celta empata su primer partido de pretemporada

Google Plus

La pretemporada celeste va cogiendo forma y el conjunto dirigido por Antonio Mohamed ya ha disputado su primer partido. Este sábado los celestes se enfrentaron al Córdoba de José Ramón Sandoval en el campo de Baltar, Portonovo.

Cerca de 3.000 aficionados se acercaron hasta el campo para disfrutar del primer once de la temporada. El nuevo técnico no quiso arriesgar e inició el partido con una alineación en la que los principales destacados eran las nuevas incorporaciones Okay y Juncá.

Hjulsager y Beauvue también disfrutaron de la titularidad en este primer encuentro. El canterano David Costas, que aspira a ser titular esta temporada, entró en el minuto 32 para sustituir a Gustavo Cabral.

El conjunto andaluz no tardó en adelantarse en el marcador. En el minuto 13 de partido Jaime Molina marcaba para los suyos. Los de Antonio Mohamed reaccionaron al gol tratando de llegar sin éxito a la portería rival.

En la segunda mitad, el técnico celeste decidió presentar a un nuevo once sobre el terreno de juego. Una alineación protagonizada principalmente por jugadores del filial y el debut de Néstor Araujo.

Apeh anotó el gol del empate tras rematar un centro

Las mejores ocasiones estuvieron servidas por la combinación de Jozabed con el alemán Dennis Eckert. El equipo apostó por una mayor presión ofensiva con la entrada en el campo de Alende, Juan Ros y Apeh. Este último fue el encargado de anotar el gol del empate tras rematar un centro como resultado de un lanzamiento de falta.

Un partido en el que lo más destacado ha sido el debut de las nuevas incorporaciones y la confianza que el nuevo técnico parece depositar en los jugadores de la cantera. El conjunto celeste ya ha vuelto a los entrenamientos y mañana regresarán a la Madroa para continuar con su preparación.