Confirmada la convocatoria del Sevilla ante el Újpest

El Sevilla ya ha dado a conocer la primera lista de convocados de Pablo Machín en un partido oficial. En ella se ven muchas novedades con respecto a los partidos amistosos anteriores. Y es que el técnico sevillista ha recuperado varios efectivos importantes de la plantilla, pero también se ven ausencias significativas, algunas de ellas teniendo algo que ver el apartado de salidas en este mercado de fichajes.

Las principales novedades son las incorporaciones de dos de los jugadores sevillistas que han participado en la Copa del Mundo de Rusia. Son Kjaer y Banega, que se incorporaron hace bastante poco a los entrenamientos del equipo y han visto cómo Machín cuenta con ellos para, al menos, estar convocados ante el Újpest. Ambos llegaron a Sevilla hace un par de días, y casi sin tiempo para adaptarse tras las vacaciones, forman parte de una convocatoria que no están los otros mundialistas Mercado y Muriel por decisión técnica. N'Zonzi sigue aprovechando sus vacaciones tras ganar el Mundial.

Quién no entra en esta convocatoria es el argentino Correa, que parece tener las horas contadas con el equipo nervionense poniendo rumbo a Italia, en concreto al Lazio. El extremo argentino, que no parece ser muy del gusto de Machín, retornará al país transalpino a cambio de unos 20 millones de euros. Parece ser que no podrá despedirse de la afición sevillista en un Pizjuán donde ha estado jugando durante dos años. Otro de los jugadores no convocados es Amadou, uno de los fichajes de este Sevilla, que no podrá debutar en Nervión debido a unas molestias en el pie. Jesús Navas, en cambio, sí regresa a una convocatoria.

Por otra parte, son varios los jugadores canteranos que sí podrían gozar de alguna oportunidad en este partido de Europa League. Pues Machín, como de costumbre en pretemporada, ha llamado para este encuentro a Borja Lasso, Pejiño y Marc Gual. Son tres de los jugadores que más veces ha empleado el míster en los partidos de pretemporada.

Y a pesar de que los nuevos fichajes sevillistas Sergi Gómez y Joris Gnagnon han sido inscritos para este partido, Machín los ha dejado fuera de la convocatoria. Quién sí puede tener la oportunidad de debutar en Nervión como nuevo jugador sevillista es el portero Vaclik, que competirá por el puesto de portero con Sergio Rico.