Serra despeja dudas sobre la planificación del mercado

Lorenzo Serra Ferrer aún tiene mucho trabajo por delante durante el mes y pocos días que quedan para el cierre de mercado.

El balear, que ayer, durante la presentación de Inui, fue casi interrogado por la prensa acerca de cuáles serán los movimientos del equipo hasta el 31 de agosto, quiso dejar claras varias circunstancias.

Uno de los detalles más interesantes que dejó el directivo bético fue la confirmación de un secreto a voces, el Betis buscará un defensa más: ''No estamos cerrados a incorporar algún defensa, que creo que lo vamos a hacer''.

Otro de los aspectos que ayer quiso dejar claro Lorenzo Serra Ferrer es que por el momento, pese al dudoso estado de forma de Sanabria, el club no está buscando delantero para sustiturlo: ''Cuando hablamos con Tonny nos transmite sensaciones positivas, que se encuentra muy bien, con mucha ilusión, así que con Loren, Sergio León y Álex Alegría, son los cuatro puntas referentes''.

La anécdota del día llegó cuando el ex entrenador bético era cuestionado acerca de la cantidad de partidos que podría disputar el Real Betis este año, a lo que Lorenzo respondió: ''Tenemos previsto jugar alrededor de 50 partidos''. La respuesta del periodista no se hizo esperar, señalando que si el equipo disputa cincuenta encuentros, aproximadamente llegaría a semifinales de Copa y UEFA Europa League. A lo que Serra respondió: ''Entonces me he equivocado. Son 52''.

Por último, tocó hablar de Joao Mario y Montoya, dos jugadores que han sonado con mucha fuerza en las últimas semanas y por los que el Betis, según dejó caer ayer Lorenzo Serra Ferrer, está realmente interesado: ''Sobre Joao no podemos hablar. Es jugador del Inter y decir otra cosa sería faltar a la verdad. En el caso de Montoya el futbolista ya conoce al Betis y tiene buenos recuerdos. Nosotros también tenemos buenos recuerdos de él, pero no hemos podido avanzar más allá hasta el momento''.