Goles y posesión, así gana el Betis

Miles y miles de aficionados, no parecía ser pretemporada, el ambiente fue de menos a más encontrándonos en un estadio repleto de aficionados ingleses y béticos, que nadie sabe cómo, llegan a donde se acerque el club heliopolitano.

Cardiff y Betis se enfrentaban en el último partido de pretemporada para los galeses, conjunto que en una semana comienza la Premier League ante el Bournemouth, y en un partido que para los verdiblancos suponía contemplar los primeros minutos como titular de jugadores como Inui o William Carvalho.

Dominio de la posesión del conjunto bético

Comenzó dominando el Betis adaptándose al partido y no tardó ni cinco minutos el Cardiff en marcar el primer tanto tras una dudosa falta que le hicieron al bético Inui, y que el árbitro no interpretó como tal, hecho que permitió al conjunto galés recuperar el esférico y montar un contragolpe en el que Josh Murphy, con un zurdazo, conquistó la portería bética, no pudiendo impedirlo Pau López.

Una vez el Cardiff se adelantó en el marcador, comenzó a encerrarse en su campo provocando que el Betis obtuviese el absoluto control de la posesión, aunque con poco movimiento en la "sala de máquinas".

Poco iba a tardar Loren en hacer peligrar la victoria momentánea de los galeses, y es que tras presionar de una forma continua a la defensa del Cardiff estuvo cerca de provocar el fallo rival, un Loren que lucha cada balón hasta el final.

Encerrado atrás el Cardiff, el portero Etheridge lanzó el balón en largo alcanzándolo uno de los atacantes del equipo rival, que prácticamente solo, envió lejos de la portería, peligraba el partido para el Betis.

En el minuto 21, una maravillosa jugada de Sergio Canales permitió dejar a Loren frente a la portería y rematar francamente, teniendo el portero del conjunto de la Premier que realizar una parada, cuanto menos, brillante.

Apenas instantes después de la jugada entre Canales y Loren, Joaquín realizó una de esas jugadas que todo aficionado al fútbol desea ver, y que caracteriza al gaditano, realizando el mismo un quiebro a dos rivales y un pase que, tras tocar en varios jugadores del Cardiff, dejó prácticamente solo al delantero bético Loren que culminó la jugada con un ejemplar disparo.

Con empate en el marcador y cercanos al minuto 30 de partido, el Cardiff aumentó la presión y dejó más huecos permitiendo a los aficionados ver la mejor versión del Betis en el partido, en varios instantes después se pudo demostrar con una nueva jugada de Joaquín que frente al área esperó la llegada de Tello, recortando éste hacia dentro y realizando un disparo que tocó la defensa galesa consiguiendo despistar a Etheridge.

El Betis siguió dominando la primera parte, ahora sí con un juego más fluido y más vertical, aunque los fallos defensivos seguían sucediéndose por parte de la zaga bética.

Un partido diferente

Comenzó la segunda parte, y un partido distinto, y es que tras numerosos cambios de ambos conjuntos el partido parecía otro, y ahora dominaba el conjunto de la Premier League que constantemente amenazaba la portería de Pau López.

Pasaban los minutos y parecía cercano el empate, y es que en el minuto 70, Ralls se sacó un tiro desde lo más profundo de sí mismo, despejando el portero bético y mostrando la seguridad en la portería que sin embargo la defensa no reflejaba, y es que pese a los cambios el Betis continuaba cometiendo los mismos fallos.

Numerosas fueron las ocasiones del Cardiff mientras que el Betis no conseguía dominar el partido que previamente sí había dominado con jugadores como Canales que le aportaban al Betis la fluidez que en esos instantes le faltaba.

Cercanos a los instantes finales, Javi García se retiró del partido con unas molestias en la rodilla sustituyéndolo el canterano Edgar, comenzó de nuevo a tomar el control del partido el conjunto verdiblanco, y Sanabria, con un disparo desde la frontal, estuvo a punto de marcar el gol definitivo.

Finalizó así un partido con predominio del Betis en la primera parte, algo que cambió radicalmente en la segunda mitad mostrando el Cardiff una versión opuesta a lo visto previamente y en la que el Betis mostró cierta falta de concentración a la hora de sacar el balón jugado, el Cardiff, sin embargo, y pese a la derrota, demostró el por qué es un equipo de la Premier League.