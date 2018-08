José Antonio Martínez: "He sentido unión y mucha ilusión por crecer"

Google Plus

El central José Antonio Martínez ha sido presentado este jueves en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes. El jugador, que ya ha compartido con sus nuevos compañeros el 'stage' de pretemporada en Orihuela, ha asegurado que ha sentido "unión y mucha ilusión por crecer" dentro de un vestuario que considera "una familia". "Me ha sorprendido el grupo que se está formando. Es importante, incluso más que la familia porque pasamos más tiempo juntos. Hay un gran grupo, con gente nueva, y mucha compañerismo. Se hace hicapié en lo que ha fallado otras temporadas y se intenta que el equipo sepa el rumbo", ha indicado.

El defensa, que ha estado acompañado en su presentación por el director general, Antonio Fernández Monterrubio, y por el gerente deportivo, Fran Sánchez, ha asegurado que ni se lo pensó cuando el Granada CF se puso en contacto con él para hacerse con sus servicios. Al central, que llega cedido por el Eibar, le hacía ilusión volver a su tierra y le convenció el proyecto del club granadino. "Estoy feliz y espero que sintáis que soy uno más. Conozco cómo es la gente aquí, su pasión por el equipo y soy uno más de la familia", ha asegurado.

Foto: Antonio L Juárez

Martínez ha comentado también que la base para que el equipo tenga un "buen fututo" esta temporada es ser "sólido defensivamente", algo sobre lo que trabaja el Granada CF de Diego Martínez. "Con portería a cero, ya sumas. Psicológicamente, el equipo lo nota y esa seguridad te da libertad, claridad. El equipo estará mucho mejor. La base es ser sólidos defensivamente, el punto de inicio", ha apuntado.

El defensa, ex del FC Barcelona B, considera que su paso tanto por la cantera azulgrana como por la del Sevilla FC le ha servido para mejorar "la salida de balón y tomar buenas decisiones". Cree que puede aportar "dinamismo y también goles" al Granada CF, en el que vuelve a coincidir con Diego Martínez, que ya le entrenó en el Sevilla Atlético. Conocer al míster ha sido "un plus pero no determinante" para que decidiera recalar en el Granada CF. "Vengo con cierta confianza para saber el camino a llevar y para servir al equipo", ha agregado.

Foto: Antonio L Juárez

Tras comparecer ante la prensa, José Antonio Martínez se ha enfundado la camiseta del Granada CF, que ya cuenta con la publicidad de Besoccer, el nuevo partner tecnológico del club, y ha saltado al césped del Nuevo Los Cármenes para posar para los medios gráficos y saludar a unos aficionados que se han acercado a darle la bienvenida.