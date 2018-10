William Carvalho vuelve a estar disponible para Setién

El Betis está preparando ya su primer partido liguero ante el Levante que tendrá lugar en el Benito Villamarín. El conjunto heliopolitano debutará en La Liga 2018/2019 en la noche de este viernes dando la bienvenida a una temporada que se antoja interesante para todos los béticos y cargada de ilusión.

Tras una buena pretemporada de los de Quique Setién y en el que han dejado unas buenas sensaciones sobre el campo, incluidas sus nuevas incorporaciones, toca ponerle mucha más seriedad al trabajo. Se ha podido ver unas buenas actuaciones por parte de Sergio Canales o Loren Morón, ambos convenciendo a la afición verdiblanca, pero también de otros como Pau López o Boudebouz. Ahora la plantilla de las trece barras solo piensa en prepararse y cargarse de ganas para comenzar la campaña con buen pie y sumando los primeros tres puntos en la clasificación.

Para esto, el conjunto sigue ejercitándose en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y en la mañana de este martes ha habido novedades por parte de los jugadores que estaban de baja. William Carvalho se ausentó en el entrenamiento del lunes tras el domingo de descanso, pero el luso estaba de nuevo listo para participar en la sesión junto a sus compañeros al día siguiente.

No obstante, el Real Betis aún sigue con algunas preocupaciones entre su vestuario, pues Tello, Joaquín, Javi García y Junior aún no se han unido al grupo. Las dudas más grandes están puestas en Tello, que fue operado, y Javi García, por lo que Quique Setién ya va haciendo un análisis de cómo se encuentra cada jugador y con quienes dispondrá para el partido ante el conjunto granota que tendrá lugar el día 17 a las 22:15 horas en la capital andaluza y así elaborar el once titular de la primera jornada.