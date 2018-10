Urrutia: " No ha habido una oferta concreta por Oyarzábal"

El presidente ha comparecido en rueda de prensa y ha explicado varios temas, incluida la salida de Kepa Arrizabalaga, la supuesta oferta por Oyarzábal y cómo ve él la próxima temporada que está a punto de comenzar.

Temporada ilusionante

Para el presidente rojiblanco esta temporada tiene muchos alicientes para ser una buena temporada y olvidar el fracaso de la anterior, como el mismo ha dicho " tenemos un cuerpo técnico nuevo, cuatro nuevos fichajes, con Íñigo Martínez y con dos jugadores que vuelven tras sus cesiones - Unai López y Remiro- que han echo grandes temporadas a lo que hay que sumarle que se han incorporado al equipo chicos del filial que lo están haciendo muy bien".

Sentimiento athleticzale

Como no podía ser de otra manera el máximo mandatario fue preguntado por el club vecino y las polémicas que han surgido estos días sobre la presunta oferta por Oyarzábal, esto es lo que dijo Josu: "Quizá mucha gente no lo pueda entender, pero los que somos del Athetic pensamos que es el mejor equipo del mundo. El camino elegido nos limita para conseguir lo que otros pueden conseguir más fácilmente." También apuntó : " No ha habido una oferta concreta por Oyarzábal, nuestra obligación es seguir a todos los jugadores que entendemos que pueden mejorar nuestra primera plantilla y dar los pasos que creemos convenientes, o no darlos"

Y refiriéndose a Kepa Arrizabalaga y su salida, expresó que " Si alguien que es del Athletic y su decisión es abandonar el equipo porque hay un equipo mejor, es difícil entenderlo desde dentro. Nosotros nos tenemos que centrar en la gente que está aquí."

Y lanzó un mensaje muy claro para el futuro en el tema de las renovaciones y ampliaciones de contratos que están por venir: " habría que revisar y repasar lo que se dijo en el proceso de renovación de Kepa, por si alguien tiene que modificar alguna cosa de las que dijo como las exigencias que se dan al club respecto a la cláusula, con respecto a los contratos... mucha gente ha quedado expuesta y sus intereses también".

Críticas a Lezama

El presidente no entiende las críticas de ciertos sectores que opinan que la cantera últimamente no está pasando por su mejor momento y no está dando los frutos esperados, ya que para él " Lezama está en su mejor momento ya que los mejores equipos del mundo vienen a intentar captar jugadores, eso indica que las cosas se están haciendo bien y se está llamando la atención. Hemos repuesto gente que se ha ido con gente que viene de abajo, es nuestra razón de ser y con todos ellos hemos estado compitiendo siempre arriba".

Opinión sobre Berizzo

Para Josu Urrutia sus sensaciones con el Toto son muy buenas ya que al igual que Bielsa, pese a no ser de la casa " han entendido perfectamente lo que es el Athletic, lo que supone y lo que se defiende y son como uno más y eso siempre es bueno".