David Silva se despide de la selección española

David Silva se encuentra enfocado para afrontar el último curso de la actual década con el Manchester City. El centrocampista de los Citizens confirmó que su ciclo con España ha concluido y cuando se le preguntó al respecto fue directo: "Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivido y he soñado que será recordado siempre. Pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los que me viene a la memoria, como Luis Aragonés un maestro al que nunca olvidaremos".

David Silva dominado el balón durante el encuentro frente a Rusia en Moscú | Foto: Getty Images

La selección española iniciará un cambio generacional al mando de Luis Enrique. El jugador canario representó durante 12 años a La Roja, disputó 125 encuentros y anotó 35 goles, debutó en el amistosos con Rumanía el 15 de noviembre de 2006 en Cádiz y su última aparición se produjo el 1° de julio de 2018 ante Rusia en Moscú. David Silva deja un legado imborrable: ganó una Copa del Mundo (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012). La Real Federación Española de Fútbol es consciente que será arduo recuperar aquel estilo que lo guió hacia la gloria. El ciclo competitivo dejó muchas dudas y será una gran oportunidad para reestructurar la identidad del combinado nacional.

El internacional español insistió que solo se centrará en su carrera con la vigente campeona de la Premier League, que aspira a conquistar todos los títulos posibles. El Manchester City inició con tres victorias al hilo la tercera campaña bajo las órdenes de Pep Guardiola. España apostará por la combinación entre juventud y experiencia pensando en la edición inaugural de la UEFA Nations League. Todas las partes involucradas sienten que es el momento idóneo para seguir afianzándose con nuevas certezas.

David Silva, el tercer jugador más destacado de la generación dorada española | Foto: Getty Images

En este hermoso deporte todo es relativo y nadie puede determinar cuál será el protagonismo de La Roja en la próxima Eurocopa, pero la era Luis Enrique marcará un precedente. El gigante necesita un punto de inflexión con miras hacia la próxima gran cita que se celebrará en Catar. Desde ya sigamos disfrutando al máximo de los respectivos ciclos de renovación. Los fanáticos españoles los respaldan. La carrera para la Eurocopa 2020 iniciará en marzo de 2019.