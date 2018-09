Sigma Olomouc - Sevilla FC, puntuaciones del Sevilla, ida de la ronda previa de la Europa League

Partido algo flojo del Sevilla en la ida de la eliminatoria de la última previa de la Europa League en República Checa. Los nervionenses se vieron superados en varios trances del partido ante un Sigma Olomouc más rodado y con más ímpetu en todo el encuentro. A pesar de no haber hecho un buen partido, el Sevilla ganó el encuentro gracias al buen gol de Pablo Sarabia tras un pase de André Silva en el minuto 84 del partido. Los sevillistas parten con esta ventaja de cara a la vuelta de la eliminatoria el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Pablo Machín

7 | El entrenador soriano puso un once mezclando titulares y suplentes. Pensando en el partido del domingo ante el Villarreal, el Sevilla no supo leer el partido en condiciones y a veces se vio arrollado con un equipo que, a priori, es de más bajo nivel. Contó con Muriel en la punta de ataque y el colombiano volvió a estar fallón. También le dio la confianza al canterano Berrocal y tampoco rindió por encima de sus compañeros. Aún así, al entrenador le dio tiempo a rectificar poniendo a Jesús Navas, André Silva y Sergi Gómez y solucionaron el partido. Buena capacidad de reacción del míster.

Vaclik

7 | El portero tuvo un 'inesperado' trabajo en su país natal. Los rivales tiraron a puerta en tres ocasiones y el checo reaccionó muy bien. Aún así, tuvo un susto en sus botas al sacar el balón, ya que el delantero rival estuvo a punto de arrebatarle la pelota. Pero generalmente tuvo una gran actuación.

Berrocal

5 | El canterano sufrió en la vuelta a la titularidad con el primer equipo. No estuvo muy cómodo en todo el encuentro aunque también dejó destellos de calidad en el pase por alto a Muriel, que dejó completamente mano a mano con el portero rival. El equipo rival encontró espacios por su zona y a punto estuvo de cobrar algún que otro gol. Pero tiene cualidades y margen de mejora.

Amadou

5 | El francés retrasó su posición natural al centro de la defensa y no estuvo cómodo. Pero su compenetración con Gnagnon hizo que ambos 'se salvaran los muebles'. A pesar de que el Sigma atacó, no vio gol, y gracias a ello fue, en parte, por los centrales del Sevilla.

Gnagnon

7 | El central volvió a la titularidad y estuvo bastante serio en todo el partido. El nuevo fichaje sevillista se anticipó varias veces a los jugadores atacantes del Sigma, y prueba de ello es que la portería ha estado imbatida. Buen partido de Gnagnon.

Aleix Vidal

7 | Se mostró muy participativo y activo en los 70 minutos que ha jugado, pero fue de más a menos en el partido. El jugador catalán ha sido uno de los que más buscó el gol del Sevilla en la primera parte a base de centros peligrosos, pero acabó muy cansado en la segunda mitad y el equipo notó la fatiga del extremo. Acabó siendo sustituido por Jesús Navas.

Banega

7 | No estuvo tan bien como otros partidos pero con sólo su presencia, el Sevilla sabe que tiene un plus de calidad entre sus botas y sus compañeros lo saben. A pesar de no haber hecho un gran partido como acostumbra hacer, fue uno de los más determinantes del Sevilla.

Gonalons

6 | Buen debut del francés, que llegó a Sevilla el pasado domingo y tal como ha llegado ha debutado siendo titular en el primer partido. Tiene que adaptarse al juego de Machín pero se le ha visto cualidades suficientes para distribuir el juego del equipo.

Arana

6 | Con Machín está teniendo más protagonismo y el brasileño lo intenta pero sigue demostrando sus cualidades de manera limitada. Mejor en la primera parte que en la segunda, pero cada vez más metido en la filosofía del equipo y mucho más activo. Va mejorando conforme va jugando partidos.

Sarabia

7 | Una vez más, el madrileño ha sido decisivo en la victoria del Sevilla. Suma cinco goles en cinco partidos y el de hoy ha sido el gol que le ha dado al equipo de Machín la victoria. Pablo Sarabia sigue siendo determinante de cara al gol pero el de hoy no ha sido el partido más brillante con la camiseta del Sevilla en lo poco que va de temporada.

Nolito

5 | No estuvo cómodo y tampoco incomodó en demasía al rival. Sigue intentándolo pero no ha estado fino en el día de hoy. André Silva lo tuvo que sustituir pasando la hora del partido.

Muriel

3 | El colombiano sigue sin encontrar la fórmula del gol, y tampoco su sitio en el Sevilla. Falló un gol cantado y no estuvo bien posicionado en los centros peligrosos de sus compañeros. Sigue sin contribuir para el equipo.

André Silva

8 | Salió sustituyendo a Nolito en el minuto 66 y a partir de ese momento el equipo mejoró notablemente. Suya fue la asistencia del gol de Sarabia. El portugués, que no puede empezar mejor su andadura en el Sevilla, sigue mostrando su calidad.

Jesús Navas

8 | El extremo palaciego salió al campo y revolucionó el partido. Volvió loca la defensa del Olomouc y por sus botas hizo varas jugadas de peligro. Un gran revulsivo que necesitó el Sevilla en este encuentro.

Sergi Gómez

8 | El central catalán también estuvo impecable a pesar de jugar tan sólo 20 minutos del encuentro. Pero su buena colocación y su manejo del balón le ha hecho ser uno de los mejores del Sevilla. Pide a gritos la titularidad.