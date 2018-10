Javi Varas se desvincula del Granada CF

El Granada Club de Fútbol ha informado este jueves del acuerdo al que ha llegado con el jugador Javi Varas para la desvinculación del futbolista con la entidad.

El club granadino quiere agradecer a Varas "la profesionalidad demostrada desde su llegada la temporada pasada" y le desea "suerte en sus futuros proyectos", como recoge el comunicado ofrecido por el club nazarí.

El Granada CF ha negociado con Javi Varas durante todo el verano para su salida del club, ya que era uno de los jugadores con la ficha más alta y la entidad no estaba dispuesta a asumirla en una temporada en la que ha visto reducido su presupuesto de manera considerable. Sin embargo, durante el periodo del mercado de fichajes no han llegado a un acuerdo. El club le ha hecho varias propuestas que el portero no ha aceptado, como aseguró el gerente deportivo, Fran Sánchez, durante el desayuno informativo con la prensa.

El club ha continuado con la negociación para la desvinculación de Javi Varas aún con el mercado de fichajes ya cerrado y ha sido este jueves cuando ha hecho oficial el acuerdo que han alcanzado entre ambos.

Con la marcha de Javi Varas, el Granada CF tendrá más margen de maniobra para poder fichar a algunos jugadores más en el mercado de fichajes de invierno.

Javi Varas ha estado durante una temporada en el Granada CF. El cancerbero sevillano llegó el pasado verano, con el objetivo de lograr la permanencia, que no se logró. Varas ha sido uno de los capitanes del equipo nazarí y ha disputado 38 partidos, todos ellos como titular. Ha tenido una temporada algo irregular pues ha realizado buenas actuaciones pero también ha cometido algunos errores en algunos partidos. Ahora, Javi Varas pone punto y final a su etapa en el Granada CF y tendrá que buscar un nuevo equipo.