El Espanyol consigue su segundo mejor inicio en lo que va de siglo

El equipo actualmente ocupa la cuarta posición, un puesto que todos los aficionados pericos desearían tener a final de temporada. El equipo suma 7 puntos en las primeras 4 jornadas, estos 7 de 12 posibles convierten al Espanyol de Rubi en el segundo equipo con mejor inicio en lo que va de siglo para el Espanyol. La marca actual únicamente fue superada por el Espanyol de Javier Aguirre que arranco en la temporada 2013/2014 con 8 puntos de 12 posibles en las 4 primeras jornadas.

No son los números lo que da esperanzas a una afición que terminó agotada la pasada campaña, también el cambio drástico de juego y la evolución de muchos jugadores da esperanza a los aficionados pericos. Piezas como Marc Roca, Esteban Granero o Sergi Darder se han visto potenciadas por la idea de juego más combinativa y asociativa ha hecho que estos jugadores muestren su mejor versión.

El caso de Granero es particular, empezó en las categorías inferiores del Real Madrid y desde el club blanco se confiaba mucho en su progresión y futuro. Despuntó en el Getafe y el club merengue decidió darle una nueva oportunidad, después de haber sido importante con José Mourinho y Manuel Pellegrini salió hacia la Premier League pero no llegó a asentarse en el Queens Park Rangers, su siguiente destino fue la Real Sociedad y allí tuvo más sombras que luces. Su llegada a Barcelona no parecía ser muy esperanzadora y su primer año estuvo plagado de irregularidad. No convenció a la afición y no era de los teóricos "titulares".

Su situación cambia de manera muy drástica con la llegada de Rubi, jugando de interior en un 4-3-3 ha destapado toda su capacidad de pase y su brutal recorrido. El Pirata ha destacado en equipos que dominaban a través del balón, lo hizo con el Getafe que maravilló a Europa alcanzando unas semifinales de Europa League y lo está haciendo ahora, es sin duda el jugador que ejemplifica el cambio en el conjunto barcelonés.

La siguiente prueba que tiene el equipo de Rubi es en el Santiago Bernabéu, veremos si el equipo puede mantener su buena racha en un escenario complicado.