Jandro Orellana: “El equipo merecía más”

Alejandro Orellana, considerado uno de los mayores talentos de ‘Can Barça’, disputó este domingo sus primeros minutos con el filial azulgrana. Orellana saltó al campo en el minuto 90, sustituyendo a Riqui Puig.

Sin embargo, el internacional español no pudo evitar el empate ante el colista de los azulgranas, que cosechan su segunda jornada consecutiva sin ganar.

"Hay que seguir poco a poco"

Tras el encuentro, Orellana atendió a VAVEL en zona mixta, y se mostró muy feliz por su debut a pesar del tropiezo: “Muy contento por estos minutos” pero a la vez un poco triste por el resultado. "Hay que seguir paso a paso, poco a poco”, decía.

Tras dos semanas alejado de los terrenos de juego por una leve lesión, Orellana volvía hoy a los terrenos de juego, y lo hacía de forma especial con el debut con el filial:

“Eran unas pequeñas molestias que me hicieron parar un par de semanas, pero muy contento y agradecido al míster por darme esa oportunidad e intentar ayudar al equipo como sea”, explicaba Jandro.

Insatisfecho con el resultado

“En general el equipo merecía más”, decía el mediocentro azulgrana. Orellana consideró que tras la reanudación no rindieron lo esperado: “En la primera parte hemos estado mejor que en la segunda. Hemos tenido el dominio del juego, hemos creado bastantes ocasiones”. “En la segunda parte nos ha costado engancharnos al ritmo”, comentó.

A pesar del gol inicial de Mújica en el 14, el Ebro se mostró mejor en la reanudación, presionando hasta conseguir el 1-1 definitivo en el 54, obra de Gerrit.

La falta de efectividad por parte del filial azulgrana tras la reanudación fue la clave del empate, tal y como explicó Jandro: “El Ebro nos ha apretado arriba, se han envalentonado”. “En general vamos en buen camino pero hay que cambiar esta dinámica”, añadía.

El centrocampista azulgrana concluyó la comparecencia hablando del Inter - Juvenil A de este martes, correspondiente a la Youth League. Según Orellana, su presencia aún no está confirmada: “Todavía no sé si volveré con el Juvenil A para la Youth League. Estoy a disposición del club, del equipo, y donde me digan yo estaré”, concluía.