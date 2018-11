Santi Mina y Carlos Soler devuelven al Valencia a la senda de la victoria

El Valencia ha logrado una gran victoria ante el Young Boys en Mestalla que le mete en la lucha por entrar en los octavos de final de Champions League. El Valencia que venía de una gran sequía de buenos resultados, se volvió a reencontrar con la victoria en la Champions League y también algo que le costaba mucho al equipo que era marcar gol. De ello se ha encargado Santi Mina que ha vuelto de la lesión en un gran estado de forma y que tanto de menos la ha echado el Valencia en este comienzo de temporada. Igual de importante ha sido Carlos Soler, quien ha participado en dos de los tres goles del conjunto "ché", dando la asistencia del segundo gol de Santi Mina y anotando el tercer gol que tanta tranquilidad ha dado al equipo de Marcelino en el tramo final del partido. Sin duda una victoria que da mucha confianza para los próximos partidos y que deja al equipo en segunda posición, a la espera de lo que haga el Manchester United en su partido frente a la Juventus.

El Valencia comienza golpeando

Foto: Valencia

El Valencia salió con muchas ganas al terreno de juego después de la dolorosa derrota sufrida frente al Girona la pasada jornada de liga en Mestalla a pesar de ser superior en gran parte del partido. El primer aviso sería tras una gran jugada colectiva que acabaría con gol de Rodrigo que sería anulado por posición adelantada. A esta buena ocasión se le sumaría 10 minutos más tarde la de Carlos Soler quien con un buen disparo, se toparía con el poste izquierdo de la portería del Young Boys. Esta jugada sería la acción previa al gol del Valencia, ya que el rechace del disparo de Carlos Soler acabaría en los pies de Santi Mina que en buena posición de disparo no perdona y pone el primer gol en el marcador. A partir del gol el Young Boys comenzaría a atacar y a encerrar al Valencia en campo propio en busca del premio del gol que metiera al equipo suizo de nuevo en el encuentro.

El Young Boys empata el partido

El Young Boys no se vino en ningún momento y comenzó a atacar más intensamente, provocando que el equipo de Marcelino cada jugada se echase más atrás. El primer aviso lo haría con su delantero Hoarau, quien con un disparo provocaría un córner que por fortuna para el Valencia no tendría ningún peligro. Sin embargo, el primer aviso serio del equipo sería llegaría en el minuto 25 donde Roger Assale tendría en sus botas el 1-1, pero esta gran ocasión en buena zona de disparo sería desperdiciado inexplicablemente por el delantero de Costa de Marfil. Con esta gran ocasión, y algún que otro acercamiento, el Young Boys encontraría el gol a través de Assale quien con un disparo cruzado desde dentro del área, batiría a Neto por la esquina inferior izquierda de la portería. Ahora era turno del Valencia quien debería reaccionar y no cometer los errores que les han privado de victorias como la que pudo lograr en Suiza, donde el Valencia también se adelantó en el marcador pero tras el empate, la pasividad del equipo en ataque dio el dominio a un Young Boys que apunto estuvo de llevarse la victoria.

La pegada del Valencia se impone a la del Young Boys

Foto: Valencia

El Young Boys se había metido en el partido tras el gran gol de Assale que recompensaba la insistencia del equipo suizo tras el primer gol de Santi Mina, pero la alegría no dudaría mucho tiempo. El Valencia reaccionaría al gol tan solo 4 minutos después, con un gran centro de Carlos Soler al área que aprovecharía Santi Mina para anticiparse a toda la defensa y meter la punta de la bota para poner el segundo tanto en el marcador. Golpe duro para los suizos que veían como ese esfuerzo que habían realizado para lograr el empate no había servido para nada. A pesar de ello, apunto estuvieron de lograr de nuevo el empate antes del descanso, pero Ngamaleu no aprovechó un balón dentro del área y remató por encima de la portería de Neto.

Ya en la segunda mitad, Hoarau tendría una gran ocasión al comienzo de la misma pero su remate se marcharía desviado del poste izquierdo de la portería de Neto. A partir de ahí, el Valencia comenzaría a reaccionar y en una gran jugada individual de Carlos Soler se plantaría solo dentro del área y pondría el tercer gol con un gran disparo cruzado que daba la tranquilidad a los de Marcelino. Tras el gol, ambos equipos se repartirían las ocasiones, y la posible remontada del Young Boys se pondría muy complicada con la expulsión de Sanogo. Al final, los últimos minutos de partido serían de un ritmo menor y solo cabe destacar la gran ocasión que tuvo Daniel Wass cuando el partido ya acababa y con la que el danés apunto estuvo de sorprender al portero del equipo suizo con un disparo de primeras que fue detenido con una gran parada. Victoria del Valencia que sigue en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League.