David Fernández: "En el vestuario, además de buenos jugadores hay grandes personas"

La renovación de David Fernández hasta el 30 de junio de 2020 ha sido una de las noticias positivas de esta semana para el Alcorcón. Tras ampliar su vinculación con el club, el jugador fue el invitado especial del programa Fiebre Amarilla, donde también analizó el excepcional momento de forma y juego que atraviesa el equipo.

"Estoy muy contento por poder continuar aquí una temporada más y muy orgulloso de que el club haya depositado la confianza en el trabajo que estoy haciendo, así que espero responder ayudando al equipo a seguir creciendo", declaró el central alfarero.

Fernández destacó el buen ambiente que reina siempre en el vestuario desde su llegada a la disciplina madrileña: "Me encuentro muy feliz y a gusto desde el primer el día que llegué. Somos todos una gran familia, eso es lo que nos hace diferentes y el calor de la afición también es algo que te ayuda a continuar trabajando. Además tenemos un proyecto de futuro muy interesante".

A nivel deportivo, la dupla formada junto a Esteban Burgos en el centro de la defensa está mostrando una solidez sobresaliente. "Al final es lo que todo jugador quiere y desea, estar siempre en el campo y jugar los partidos, es por lo que entrenamos y peleamos todos. A nivel particular no me puedo quejar, siento la confianza del entrenador y de los compañeros y que mi trabajo está siendo recompensado".

"Es uno de los mejores vestuarios en los que he estado; no sólo porque hay buenos jugadores sino porque hay grandes personas. Cuando el vestuario está unido las cosas siempre van a ir mejor, suele ser un tópico pero es la realidad. Aunque tampoco podemos olvidar el gran trabajo que está realizando el cuerpo técnico, y que los jugadores confiamos en su labor desde el primer día", añadió.