Dani Jiménez seguirá en el Alcorcón hasta 2022

El Alcorcón sigue afianzando su proyecto de futuro y este lunes selló ampliación de contrato de una de sus piezas más importantes, el guardameta Dani Jiménez, que sigue siendo a día de hoy el portero menos goleado de la Segunda División.

El gran inicio de liga del meta de Lebrija ha sido motivo más que suficiente para que el club alfarero le haya ofrecido esta renovación. Pese a lesionarse en el partido frente al Lugo, el rendimiento de Jiménez en este primer tercio de la temporada está siendo sobresaliente, con solo seis goles encajados y manteniendo su portería imbatida en diez de los trece encuentros disputados.

"Estoy muy feliz. Era un deseo tanto del club como mío encontrar la estabilidad, y si a eso le sumas el rendimiento, pues no había necesidad de esperar más y poder compartir este momento", afirmó el meta andaluz tras la firma del contrato.

Según declaró el portero andaluz, las negociaciones fueron rápidas por la buena predisposición de ambas partes: "Tengo que dar las gracias al presidente, a Enrique Pérez y en especial a David Navarro, que han facilitado todas las negociaciones. Es verdad que estaba ahí el tema de la lesión, pero ellos no han dudado y yo tampoco, así que tenemos Dani Jiménez para rato".

Respecto al gran momento del equipo, Jiménez lo tiene claro: "No puedo negar que los números me ilusionan y ayudan a seguir trabajando. Estamos ahí por méritos propios, ya no es casualidad, pero seguimos recalcando que el objetivo es lograr la permanencia y una vez la consigamos, podremos marcarnos objetivos mayores".

"Han sido años complicados y aún así he sentido su cariño y su apoyo, con lo cual la decisión ha sido mucho más fácil gracias a ellos, así que mil gracias a todos", concluyó refiriéndose a la afición alfarera.