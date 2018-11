España objetivo Eurocopa 2020: contra quién y cómo clasificarse

El fracaso de la Selección Española en la UEFA Nations League se concretó el pasado domingo en la bota de Harry Kane. España no dependía de sí misma y el inglés se encargó de recordarlo. A pocos minutos de concluir el partido contra Croacia, marcó un gol en Wembley que colocó finalmente a Inglaterra en la 'final four'. La aventura de la Liga de Naciones ya es historia para el equipo de Luis Enrique y ahora tienen su mente preparada para otro objetivo: clasificarse para la Eurocopa 2020.

El próximo 2 de diciembre se celebrará, en el Centro de Convenciones de Dublín, el sorteo para componer los grupos de la fase de clasificación para el siguiente gran torneo de selecciones continental. España estará en el bombo 1 y, por tanto, evitará los rivales más fuertes del panorama actual europeo: Bélgica, Francia, Italia, Croacia y Polonia; y los cuarto finalistas de la Liga de Naciones: Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra.

Alemania, el gran peligro

Pero eso no exime a la Selección Española de encontrarse con rivales de gran calibre. Entre ellos, uno destaca por encima de todos. La Alemania de Joachim Löw, tras los malos resultados y su descenso en la Liga de Naciones, se ha visto desplazada al bombo 2 y es un posible emparejamiento para 'La Roja' de Luis Enrique. Su potencial es indudable, con jugadores de prestigio como Toni Kroos o Joshua Kimmich, quienes tendrán ganas de devolver a Alemania a su sitio. El campeón del mundo en Brasil es el país a evitar.

Otras selecciones del bombo 2 que se podrían antojar complicadas son Rusia, que ya eliminó a España del Mundial en verano, Islandia, Suecia o Dinamarca. En principio, los posibles rivales de los demás bombos son inferiores. Aunque ello no quiere decir que sería mejor que la Selección no se encontrara en el sorteo con países como Serbia o Eslovaquia del bombo 3. Otros emparejamientos como Grecia o Hungría del bombo 4, Bielorrusia o Armenia del 5, o Letonia del bombo 6, no deberían plantear ningún problema a 'La Roja'.

¿Cómo se clasificaría España?

Para acceder a la Eurocopa 2020, la Selección Española debe acabar entre las dos primeras posiciones del grupo de seis equipos donde termine encuadrado una vez realizado el sorteo. Sería la vía más directa de clasificación para participar en el próximo europeo que se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio de 2020.

Sin embargo, en caso de quedar fuera de los dos primeros puestos, España dispondría de una última bala para acceder a la Eurocopa. El nuevo formato de la Liga de Naciones dispone de unos play-off para los campeones de los 16 grupos de las cuatro ligas de la competición. Si alguno de estos equipos lograra sellar el pase en la fase de grupos, accedería al play-off la siguiente selección mejor clasificada en su liga.

Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra son los cuatro países de la Liga A que actualmente poseen este privilegio en caso de fracasar en la fase de grupos. España en el cómputo global de la Liga A de la Liga de Naciones quedó en séptima posición, por detrás de las cuatro campeonas, Bélgica y Francia. Es por esto que si el equipo de Luis Enrique no accede a la Eurocopa a través de su grupo, tendría que esperar a que tres de los cuatro finalistas sí lo consiguieran. Así, la Selección Española dispondría de una segunda oportunidad de clasificación en los play-off. Eso sí, una vez más tendría que depender de lo que hicieran otros equipos. Algo que el equipo de Luis Enrique ya sabe que no siempre termina con un final feliz.