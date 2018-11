Previa Atlético de Madrid- FC Barcelona: Duelo por el liderato en el Wanda

Tras el parón por selecciones regresa la edición más igualada de los últimos años de la Liga Santander a nuestras vidas. Y lo hace nada más y nada menos que con un duelo por la primera plaza del campeonato. A tan solo un punto de distáncia, Barcelona y Atlético de Madrid, primero y tercero respectivamente, miden sus fuerzas en un Wanda Metropolitano que se viste de gala para el que se espera que sea un frenético choque de titanes.

Tras el tropiezo de la pasada jornada ante el Real Betis en el Camp Nou en un partido marcado por la locura, los hombres de Ernesto Valverde no pueden permitirse otra derrota si quieren mantener el liderato. Tan sólo tres puntos separan al líder, el conjunto culé del quinto clasificado, ahora el Espanyol, y tan solo un punto de los contrincantes más próximos. Es la Liga más igualada, pero también la que los equipos grandes han estado más desacertados, de ahí la mínima diferencia de puntos. Aunque tres puntos en este encuentro no serian a priori decisivos, tanto Atlético como Barça necesitan hacerse con una victoria que les permitiría una ligera escapada por delante de sus perseguidores.

Sin Rakitic para la conquista del Wanda

Tras su expulsión en el último choque liguero, el conjunto de Ernesto Valverde perderá a uno de sus ejes en la creación. Ivan Rakitic será la baja más sensible para los azulgrana después de ver una doble amarilla en la pasada derrota liguera ante el Real Betis. La baja del mediocentro, pieza clave para el Barça esta temporada, por no decir indispensable, será un hueco que Valverde deberá cubrir con hombres que no han tenido tantos minutos esta temporada.

A pesar de su vital importancia para el juego azulgrana, el croata podrá ser relevado por hombres de calidad que podrían disfrutar de una oportunidad por parte del técnico txuri-urdin. Es el caso de Arturo Vidal, que podría entrar en el once y recuperar la confianza que le ha faltado desde su llegada a la órbita culé, o Sergi Roberto, que a pesar de sus grandes minutos en el lateral derecho podría regresar a su posición de orígen, el mediocentro. Otras opciones que se presentan más desorbitadas para el choque son las de Denis Suárez o Rafinha.

Con la baja del subcampeón del Barça, pondrían a Arthur y Sergio Busquets como fijos en el centro del campo, en un once al que podría volver Ousmane Dembelé. Con la baja casi segura de Philippe Coutinho, que llega con algunas molestias al choque y podría no ser de la partida, el francés contaría con números para entrar en el once a pesar de las dudas sembradas. Sobre el francés ha hablado el técnico Ernesto Valverde en la previa del encuentro: “Es un jugador más de la plantilla y tenemos que ayudarle para que dé su mejor versión. Es un jugador que tiene un gran talento innato, tanto técnico como físico."

El abanico de posibilidades en el centro del campo es amplio para el técnico vasco, que agotará hasta última hora para sorprender al rival. Sin embargo, el verdadero problema de la irregularidad del Barça esta temporada no la hemos visto en el centro del campo, sinó en la defensa. El conjunto culé está acusando en forma de pérdida de puntos la gran cantidad de goles encajados hasta la fecha, por lo que resulta uno de los aspectos a trabajar de cara al choque ante el conjunto del Cholo Simeone.

El técnico azulgrana, que ha comparecido ante los medios en la previa del encuentro ha analizado así al rival, que llega con algunas bajas al encuentro: “reconociendo el nivel de sus ausencias, creo que los que salgan tienen un nivel suficiente y reconocido. Son un equipo competitivo, Los suplentes son titulares prácticamente”. Por otro lado, Valverde ha reconocido las carencias que presenta su equipo en zonas defensivas: “Nos hacen más goles que el año pasado, cuando encajamos muy poco y con nuestra pegada eso nos aseguró muchos puntos. De la misma manera que hay partidos en los que no concedemos mucho, hay otros en los que nos hacen daño con facilidad. Es algo en lo que tenemos que mejorar”.

Con la intención de mantener las buenas sensaciones de los choques ante Inter de Milán y Real Madrid, el Barça buscará redimirse en el Wanda Metropolitano de la última derrota ante el Betis, y volver a mostrar una gran imagen lejos de su feudo.

El Wanda Metropolitano, fortín para asaltar el liderato

Si bien hemos hablado de la imperiosa necesidad del Barcelona por conseguir los tres puntos, también resulta urgente para el Atlético de Madrid sumar la victoria. Los del Cholo Simeone tienen la oportunidad de conquistar el liderato en casa, ante su gente. El Wanda Metropolitano no decepcionará y presentará el aspecto de las grandes ocasiones. El conjunto rojiblanco, tercero en la tabla está a solo un punto de los azulgrana, y no querrá dejar escapar la oportunidad de ponerse por delante.

Tras vencer al Athletic en San Mamés antes del parón, Simeone recupera para el choque a cuatro jugadores: Stefan Savic, Lucas Hernández, Koke y Thomas Lemar, jugadores claves para el técnico argentino que se perdieron los últimos compromisos por sus respectivas lesiones. Por contra, los rojiblancos no podrán contar con otro fijo en la defensa, el lateral Juanfran, que será sustituido previsiblemente por el mexicano Santiago Arias.

También volverá presiblemente como titular el delantero hispanobrasileño Diego Costa, una vez recuperado de un golpe en el pie, que buscará romper la racha de 18 partidos consecutivos en Liga sin marcar. Costa liderará junto a Antoine Griezmann al equipo rojiblanco en la intentona de perforar la meta de Marc André Ter Stegen.

Fieles a su estilo conservador que les ha caracterizado en los últimos años, los pupilos de Diego Pablo Simeone buscaran hacerse con el liderato ante un conjunto culé que ha mostrado ciertas carencias en algunas zonas del campo a lo largo de esta temporada.

El mismo Simeone ha hablado en la previa del encuentro, en una comparecencia en la que ha destacado la adaptación del Barça en los diferentes partidos: "El Barcelona tiene registros diferentes dependiendo con y contra quién juegue, suelen jugar los mismos, pero intentaremos llevar el partido a donde creemos que podamos hacerle daño". En este sentido, ha recalcado que: "Siempre nos ha costado mucho derrotar al Barcelona, siempre ha sido el mejor del mundo más allá de no haber continuidad en Europa. Sus registros en España son tremendos, nos ha ido mejor en Champions, pero tenemos otra nueva oportunidad. Vamos con energía, entusiasmo y la palabra oportunidad que siempre es tan importante en el fútbol".

Gil Manzano, árbitro del choque

Jesús Gil Manzano, nacido en Badajoz y del colegio extremeño, será el encargado de dirigir el choque entre Atlético y Barça. El ya reconocido colegiado, debutó en la temporada 2009/2010 en Segunda División, con tan solo 25 años. Cuatro temporadas después, arbitraba su primer partido en la categoría reina: un Málaga contra el Mallorca. El extremeño, en declaraciones previas al encuentro ha dejado que no le temblará el pulso en un choque de estas dimensiones. Y no es para menos, pues el de Badajoz acumula ya más de 100 partidos en Primera División. Manzano ya ha arbitrado numerosos encuentros entre ambos conjuntos, sin ir más lejos el choque que les enfrentó en Copa del Rey, con el famoso zapatazo de Arda Turan.

Los antecedentes

El segundo choque que albergará el Wanda Metropolitano entre Barça y Atlético de Madrid será el número 163 entre ambos conjuntos. El primer duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona fue el 10 de marzo de 1929 con un resultado de 4 a 1 a favor de los rojiblancos en el estadio de Ciudad Universitaria. Desde entonces, primera edición de la Liga. El último choque entre ambis equipos fue el pasado 4 de Marzo, en el que los azulgranas se impusieron por 1 gol a 0.

Posibles alineaciones