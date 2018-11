Marcelino se reencuentra con el Rayo

El Rayo Vallecano, después del parón de selecciones, tiene muchas ganas de volver a la Liga. Su rival no les pondrá el partido fácil, y ellos son conscientes de que tendrán que hacer 90 minutos impecables para que los tres puntos vuelen hacia Madrid. Pero los de Vallecas no solo tienen ganas de vencer este duelo por sumar unidades a su casillero, si no por 'vengarse' de Marcelino.

El Rayo buscará su venganza

Solo hace falta retroceder a la temporada 2015-2016, cuando el Rayo descendió a Segunda División. El equipo madrileño, en la última jornada de liga, tenía que ganar al Levante -algo que ocurrió-, y Marcelino, por aquel entonces técnico del Villarreal, debía de ganar al Sporting de Gijón, equipo donde debutó cuando era futbolista. En los días previos, el entrenador ya mostró su deseo de que los asturianos mantuvieran la categoría, creando un revuelo increíble, sumado a que en el partido contra los rojiblancos apenas puso titulares sobre el césped.

Como era de esperar, el Sporting venció el partido y en consecuencia, los asturianos se quedaban en la categoría de oro, mientras que el Rayo Vallecano descendió a Segunda División. Además, para echar más leña al fuego, la mujer de Marcelino escribió en sus redes sociales: "¡Me voy de Asturias con el trabajo hecho! Os dejamos en Primera." El encuentro fue incluso investigado por la liga, y el club castellonense, cuatro meses después, decidió destituir al entrenador.

Marcelino durante un partido | Fotografía: Mª José Segovia

Por lo que la parroquia de Vallecas, a pesar de su principal deseo es salir del descenso, quieren resolver esa cuenta pendiente con Marcelino. Ambos equipos llegan a la cita en una mala dinámica y 15 días de descanso de competición oficial debido al parón de selecciones. Pero en ese partido, aunque no sea de cuerpo presente, en la cabeza de los madrileños estará el Sporting y una venganza que, si las circunstancias lo permiten, se servirá en frío.