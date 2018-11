Los últimos minutos dejan sin dos puntos al Atleti en el Metropolitano

La jornada 13 de LaLiga Santander nos ha dejado un frenético encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, estando en juego el liderato de la liga más justa de los últimos años. El partido acabó con un empate a uno, pero el conjunto rojiblanco se fue con mal sabor de boca, ya que la victoria se les escapó en el último minuto del encuentro.

La primera parte empezó con un excesivo respeto por parte de ambos equipos, tratando de hacerse con el control del partido sin hacer ningún riesgo. Hasta el minuto diez, el balón estaba en los pies de ambos equipos, siendo unos minutos con un ritmo poco acelerado y que no se decantaba para ningún conjunto. A partir del minuto diez, el Barcelona se hizo con el balón, sin embargo, el Atleti se encontraba francamente cómodo ante una posesión que no producía ningún tipo de peligro.

El equipo de Valverde no supo proyectar su capacidad ofensiva mientras tenía el la pelota, y fue entonces cuando en el minuto veinte, Simeone realizó un cambio de posición táctico, llevando a Saúl a la banda y acercando a Koke al centro del campo, dándole más estabilidad al equipo y acercándolo al área rival. Nada más lejos de la realidad, ninguno de los dos buscaba la victoria durante el resto de la primera parte, la cuál acabó sin ninguna ocasión para marcar un gol.

La lesión de Sergi Roberto al final de los primeros 45 minutos daba entrada a Rafinha al descanso, cambio obligado pero que dio excelente resultado a los de Valverde. El principio de la segunda parte fue de dominio claro para el Barcelona, ya que realizó un buen uso del balón y logró encerrar a un Atleti que no conseguía sacar el balón. Durante estos primeros minutos, el Barcelona conseguía su primera ocasión, aunque no era del todo clara, con un disparo de Arthur desde la frontal, que fue rechazado por la defensa atlética. El Atlético no veía la forma de sacar el balón jugado, sin embargo, en una contra ideada por un excelente arranque de Griezmann, llegaba la ocasión más clara hasta el momento, donde el francés llegó hasta línea de fondo y puso un pase a Costa al que no llegó por centímetros, siendo el balón despejado por Piqué.

Después de esta ocasión, el partido seguía con la tónica que llevaba hasta el momento, aunque el Atlético veía más facilidades para salir a la contra y provocar faltas. En el minuto 74 llegó la acción más polémica del encuentro, cuando en una jugada a balón parado que botaban los rojiblancos, Arturo Vidal tocó el balón con la mano dentro del área. Sin embargo, tras revisarla el VAR, este concluyó que primero golpeó el esférico con la cabeza, siendo rebotada en la mano, por lo que no se pitó penalti.

Tras unos minutos perdidos en la revisión de la jugada, fue en el minuto 77, donde en un córner a favor del Atlético, la pelota, que fue enviada al segundo palo, tuvo como respuesta un fantástico cabezazo de Diego Costa, que anotaba el primer gol del partido y el primero en la cuenta del hispano-brasileño en liga esta temporada.

Los siguientes cinco minutos fueron de los mejores del Atleti en el partido, demostrando la calidad del equipo con la pelota en el área rival. Pero Valverde, observando el resultado negativo que tenía su equipo, introdujo en el campo a Malcom y a Dembélé, dandole más profundidad al conjunto y encerrando a los colchoneros en su área. Tras varios intentos, en el minuto 89 Messi realizó un espléndido pase al francés, dejándolo solo en el área frente a Oblak, haciendo gol en los minutos finales de un partido que supo realmente mal a los de Simeone.