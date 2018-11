Choque de trenes en el Metropolitano

Una nueva noche de fútbol en el Metropolitano, aunque esta vez no era una noche cualquiera, ya que se recibía a uno de los gigantes de nuestra liga, tocaba medirse a uno de los mejores futbolistas de la historia, un tal Lionel Messi, y compañía.

Pero empecemos por el principio, y el principio del partido se jugó antes de empezar el mismo, con la afición del Atlético de Madrid demostrando el corazón y el cariño que se tiene por unos colores, mostrando al mundo el primer gran tifo que se hacía en nuestro gran estadio, con un mensaje que rezaba “Eres de España aureola y del fútbol el coloso”, algo digno de verse.

Sobre el partido, como no podía ser de otra manera ante un rival de gran altura se empezó apretando, sin embargo, la realidad es que salvo para los asistentes al estadio, llenos de la emoción del partido en vivo, la primera mitad no se trató de un partido emocionante, sí disputado e igualado, pero falto de ocasiones por ambas partes.

No sería hasta la segunda mitad del partido que arrancó con una gran jugada de Antoine, y que casi transforma Diego Costa en el primer gol, por muy poco no llegó a tocar el balón para entrarlo, no obstante, poco después toda la parroquia rojiblanca gritaría lo que es el primer gol de la Pantera en liga esta temporada, tras un córner, Rafinha falla en el marcaje y Costa haría el primero del partido, celebrándolo con una rabia propia de él y proporcional a la alegría que nos da y el cariño que le tenemos.

Ya había salido Lemar del campo por Vitolo, en un cambio que para los que se planteen por qué no fue Correa el que ingresó en el terreno de juego, seguramente el Cholo quería mantener el esquema, siendo Vitolo el más interior de los cambios disponibles, y ya con el marcador a favor, decide sacar a Costa que tenía tarjeta amarilla por Angelito, manteniendo una delantera firme, pero más conservadora.

Nos tocó vivir lo que tan poco nos gusta y muchas veces nos vino, defender a capa y espada el único gol que habíamos marcado, sin embargo, en un despiste y la influencia de Messi, provocando como él solo sabe hacer que más de un jugador le defienda, deja solo a Dembélé., que tras un recorte logra batir a Oblak en un remate que Lucas casi despeja, acabando el partido tras algún esfuerzo final con empate, siendo un resultado, en un opinión personal, justo, al no ser ningún equipo superior al otro, y continuando la racha del Cholo de no ganar al Barcelona pero saber cómo lucharle tácticamente de una manera impecable.

Por último, indicar que independientemente del resultado, el partido nos dejó buenas noticias que debemos saber ver, pues Stefan Savic, volvía tras una lesión y precisamente no de corta duración, y por circunstancias, a la titularidad a pesar de ello, y supo cumplir perfectamente. Por otro lado tenemos a Satiago Arias, al que le costó entrar en el equipo, pues Juanfran es un clásico legionario de Simeone, pero con paciencia y trabajo, se está ganando un puesto, y ayer demostró que puede ser una opción más que válida.

Se rompió la racha sin goles en liga de Diego Costa, algo que esperemos que le dé más confianza y pueda seguir marcando, ya que sabemos lo importante que esto para los delanteros y él para el Atlético, porque además de sus goles, aporta garra y lucha que contagia al equipo. Y finalmente, pero no menos importante, celebrar la recuperación del timón del Atlético, Koke, del que necesitamos de su mejor versión.

Para finalizar, por desgracia, se trata de un deporte en que partidos tensos e importantes como fue, puedes llevar el cuerpo al límite, por lo que ojalá Sergi Roberto y Rafinha (del que se ha sabido que se volvió a romper el ligamento cruzado), se puedan recuperar muy pronto, son luchadores y saldrán adelante sin problemas.