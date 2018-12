Cristóbal Parralo: "Me centro exclusivamente en el partido del domingo"

El Alcorcón buscará reencontrarse con la victoria y afianzar así su liderato de LaLiga1|2|3 frente al Reus en Santo Domingo. Ambos equipos llegan tras sendas derrotas en la pasada jornada, pero el momento que viven madrileños y catalanes es muy diferente por su situación en la clasificación.

En la rueda de prensa previa, Cristóbal Parralo volvió a destacar la buena preparación de su equipo tras los entrenamientos de la semana: "Estamos con la misma intensidad de cada semana y con la misma ilusión porque llegue el partido y podamos lograr una victoria más para seguir sumando y mantenernos en esa situación privilegiada. El equipo está con ganas y vamos a ver como podemos afrontarlo".

El equipo alfarero está mostrando una gran regularidad en su juego pese a la derrota en la última jornada en Albacete y así lo quiso destacar su técnico: "Nosotros intentamos buscar esa buena línea de juego, en eso nos guiamos y es lo que nos puede traer buenos resultados a la larga. Debemos seguir en esa línea y no desviarnos. Ahora tenemos al Reus en un partido que no va a ser fácil, aunque muchos puedan pensar lo contrario. Compitió muy bien contra el Mallorca, que aprovechó muy bien sus ocasiones, pero no le perdieron la cara al partido en ningún momento. Cuentan con buenos jugadores y va a ser un partido difícil".

Parralo no quiere mirar al resto de equipos de la zona alta y se centra únicamente en los resultados de su equipo: "Me centro exclusivamente en el partido del domingo. Son tres puntos muy importantes, como lo son todos, y no podemos desaprovechar esta oportunidad para acercarnos a nuestro objetivo. No estoy pendiente de los demás equipos, es muy pronto para estarlo. Hasta que no queden tres o cuatro jornadas no tenemos que ver lo que hacen los demás. Lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea para acercarnos cada vez más a nuestro objetivo principal".

Además, el equipo amarillo ha recuperado esta semana a algunos de sus jugadores lesionados: "Cada vez contamos con más efectivos para preparar los partidos. Esta semana ya se han incorporado Nono y Víctor Casadesús. Ahora el problema lo tenemos nosotros para hacer la convocatoria y escoger a los once que van a salir de inicio".

Para acabar, Parralo volvió a destacar el papel clave de la afición alfarera en Santo Domingo: "Lo digo jornada tras jornada: nos sentimos muy respaldados por la afición. Nosotros queremos que sigan ilusionados, y la forma de conseguirlo es trabajando al máximo, entregándonos en cada partido y buscando la victoria".