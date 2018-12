El Sevilla destituye a Paco García

El equpo femenino no pasa por su mejor momento de forma de la temporada. Prueba de ello son las diez derrotas consecutivas que ha cosechado el Sevilla comandado por Paco García, que ha sido cesado junto a su segundo Sergio Jiménez de su cargo hace escasas horas.

Tras el ascenso a la élite del fútbol femenino español en la campaña 2016/2017, el club sevillista tomó la decisión de prescindir de Maribel Márquez para darle las riendas del equipo a la dupla de entrenadores formada por Paco García y Sergio Jiménez, que hasta el momento, eran unos absolutos desconocidos.

Fueron capaces de mantener al Sevilla en primera tras salvarlo con holgura en la 17/18 -a tres jornadas del final. Sin embargo, este año las cosas no están marchando como se esperaba tras la considerable inversión realizada en el mercado estival. Es por ello que aún habiendo metido al equipo en los cuartos de final de La Copa de la Reina se pone fin a la etapa de este entrenador al frente de las hispalenses, que se encuentran colistas con seis puntos tras diez derrotas seguidas, con dos partidos de la primera vuelta aún por jugar y con la segunda vuelta a la espera.

Destacar que el acuerdo ha sido aceptado por ambas partes, que David Losada, coordinador de los escalafones inferiores femeninos, se hará cargo del equipo de forma temporal, que esta decisión puede haber derivado de las palabras de Castro ayer en la Junta General de Accionistas -sostiene que había que buscar una solución para mantener al equipo en primera- y que el club se muestra agradecido con la labor y la profesionalidad de ambos técnicos, que se han querido despedir del sevillismo con esta carta:

Buenas tardes, sevillistas:



Entrenar al Sevilla FC en la Liga Iberdrola ha sido un privilegio. A lo largo de nuestra carrera como futbolistas primero y como entrenadores después, siempre habíamos soñado con la posibilidad de llevar los colores de nuestro equipo dentro o fuera del campo. Hace año y medio aceptamos sin dudarlo la propuesta de formar un cuerpo técnico absolutamente profesional, ayudando al club en su vuelta a la máxima categoría.

Durante todo este tiempo hemos dado lo mejor de nosotros para alcanzar los objetivos que se nos marcaban desde la Dirección de Fútbol Femenino que encabeza Amparo Gutiérrez. Sólo podemos dar las gracias a todos, comenzando por el presidente y el consejo de administración, por cómo nos recibieron desde el primer día, por su trato y cercanía en todo momento. También a la parcela deportiva, encabezada por Joaquín Caparrós, Carlos Marchena y Paco Gallardo, además de la propia Amparo. Desde ahí, todos los estamentos del club y el personal que desarrolla su labor a diario en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios nos han ayudado a dar los pasos que creíamos necesarios para llevar a cabo nuestro desempeño de la forma más eficiente posible.

Desde Lavandería, Mantenimiento, Cafetería, Seguridad y los utilleros pasando por las diferentes áreas (de fuerza, análisis, médicos, fisioterapeutas, readaptadores, psicólogos, nutrición...) hasta los que trabajan en las oficinas como Administración, Área Jurídica, Protocolo, Marketing, Comunicación... Queremos reiterar nuestro agradecimiento por vuestra colaboración.

También lo hacemos extensivo a las jugadoras, las que integraron la plantilla la campaña anterior y la actual. Tanto las que siguen como las que ya no están nos han hecho mejores técnicos y personas. Sin ellas no habríamos podido conseguir la meta marcada la temporada anterior, consiguiendo la permanencia en esta primera división femenina en la temporada 2017/2018. En las jugadoras confiamos para que la situación se pueda revertir en los próximos meses. Queremos igualmente pedir disculpas por no haber podido terminar nuestra etapa en el club como nos habría gustado, dejando a este grupo humano en el único lugar en el que merece estar, entre los mejores equipos de España.

En particular, nos acordamos de nuestros técnicos más cercanos. Desde Hugo Sánchez hasta Antonio García, José Serrano, Carmen Márquez, Emilio Jordán, Jesús Mateo, Adrián , Nacho Navarro y Felipe del Valle. No nos olvidamos de todos los que han formado parte de los escalafones inferiores femeninos, que están a diario para hacer crecer nuestro escudo y que siempre se han mostrado cercanos y dispuestos a colaborar con nosotros.

Se van dos técnicos, pero llegaron y siguen estando dos sevillistas que creemos siempre en la fuerza de nuestra entidad cuando está unida. "Dicen que nunca se rinde" es uno de nuestros lemas y alentaremos desde fuera para que así sea y se dé con la forma de que esta situación coyuntural llegue a buen puerto.

Paco García y Sergio Jiménez.