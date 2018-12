MVP del partido: Saúl, la luz entre las nubes

La noche se antojaba bonita para el Atlético de Madrid, teniendo en su mano la clasificación como primeros de grupo a octavos de final de la UEFA Champions League, pero no fue para nada como se esperaba. Ante el Brujas, un rival con una plantilla inferior a la de los rojiblancos, estos no consiguieron pasar del empate sin goles.

El Atlético entró fuerte y concentrado en el partido, en la primera parte gozó de varias ocasiones de gol y apenas dejo al Club Brujas hacer su juego, pero los belgas plantearon una gran estructura defensiva y gracias a algunas buenas intervenciones de su portero consiguieron salvar el 0-0.

En la segunda mitad, parece que los del Cholo se quedaron sin ideas, los cambios no funcionaron y tan solo consiguieron un remate de Koke desde la frontal que salió desviado por el poste derecho. Incluso los locales tomaron confianza y Jan Oblak tuvo que realizar una de las mejores paradas de esta fase de grupos para evitar que su equipo se quedase por detrás en el marcador. En los últimos minutos el Atlético llegó a acumular hasta 8 jugadores en el área en algunas jugadas, pero no encontraron el gol. Sumado esto a la victoria del Borussia Dortmund en Mónaco, el equipo colchonero pasó como segundo de grupo a la siguiente ronda.

En una noche en la que no destacó el juego del equipo, ni hubo un jugador que destacase por encima del resto con solvencia, resulta difícil elegir el MVP del encuentro. Desde un punto de vista personal, el mejor del partido para el Atlético fue Saúl, que a pesar de, como sus compañeros, no tener su mejor partido, tiene un mérito especial debido a su posición.

Las lesiones están castigando a la plantilla sobre todo en defensa, y Saúl, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, partió de inicio jugando como lateral izquierdo. Lejos de verse incómodo, descolocado o desconcentrado, el ilicitano rinde a un gran nivel en esta posición. Capaz de defender, algo que ya habíamos visto pues en su labor en el centro del campo desempeña un importante papel en la presión del equipo y contención al rival, pero también de crear peligro incorporándose desde atrás y combinando con los jugadores de arriba, al más puro estilo Filipe Luis. Desbordó, se asoció y sacó centros con peligro al área de los belgas, uno de ellos generó una de las mejores ocasiones de su equipo, un remate de Thomas Partey que rechazó el meta.

Analizando las condiciones de este jugador, reúne las facultades necesarias para jugar como lateral izquierdo. Una gran potencia física, buena velocidad, poderío aéreo, sabe colocarse, tiene un gran criterio en la salida de balón y no le quema cuando en el ataque está en sus pies. Pero esto sumado a su gran capacidad de llegar al área, un excelente golpeo de balón, una capacidad de sacrificio y adaptación indudable y ese pequeño don para hacer golazos que solo algunos tienen, te deja la sensación de que si quiere, puede rendir en cualquier posición del campo, exceptuando la portería a no ser que haya algo más que no sepamos.

Saúl es un jugador joven, con una gran proyección que se perfila para ser muy importante tanto como con su club como con la selección española, y aún le quedan muchos detalles que pulir y trabajar, sobre todo que en ocasiones peca de intentar tomar la decisión más definitiva pero complicada, que la sencilla y paciente, un atrevimiento que controlado es una gran virtud, pero sin control puede suponer un problema. Sin duda corregirá sus errores y explotará sus recursos con trabajo. Ante el Brujas fue, y no es la primera vez, la mejor noticia en una noche gris para el Atlético.