La Contracrónica: la hecatombe blanca

El Real Madrid llegaba esta tarde de Reyes al Bernabéu tras empatar en Villarreal, para jugar frente a la Real Sociedad. Tenía la necesidad de ganar para no seguir aumentando la distancia con Sevilla, Atlético, Alavés y Barcelona. Todo se le puso en contra muy pronto, desde el minuto dos, perdía el encuentro ante la Real Sociedad. Y como de costumbre, no hay ninguna solución: no hay gol; en defensa no están finos y Courtois siendo determinante. A pesar de ir por delante, la Real Sociedad hizo lo contrario al Madrid en Villarreal. El equipo de Imanol, no dejó de atacar e intentar aumentar la ventaja en el marcador, sin tener fortuna.

En la segunda parte, el Real Madrid lo intentó, pero sin éxito y con el acierto de Rulli. Casemiro se tuvo que retirar lesionado, Isco salió del banquillo y el Madrid se quedó con un jugador menos. Lucas Vázquez fue expulsado por doble amarilla. Decisión rigurosa por parte del colegiado, que iba a ser protagonista más tarde. Vinicius Jr fue arrollado dentro del área por Rulli, penalti claro tras ver las imágenes. Ahí surge la controversia. Pudo ser que Munuera Montero no lo viese, sin embargo para rectificar está el VAR. La polémica arbitral suscitó los pitos del Bernabéu. El partido estaba roto y el gol podía caer en cualquiera de las dos áreas. Al filo del final, la Real Sociedad decidió esperar atrás, robar y salir a la contra. En uno de esos contragolpes y tras perdonar varias ocasiones, llegó el gol. En el minuto 82, marcó Ruben Pardo y gran parte de los aficionados abandonaron el estadio.

Vinicius Jr, un ejemplo

El joven brasileño de tan solo 19 años se echó a todo un 'Real Madrid' a las espaldas. Ejemplo de lo que deben hacer sus otros diez compañeros sobre el césped. Solari apostó por él por delante de Isco y se enfrentaba a la titularidad. Fue su primer partido completo de la temporada, acabó acalambrado, pero intentándolo. Se vio constante, rápido y descarado. Supo cómo y a qué ritmo se debía jugar el partido. Hizo el trabajo de Benzema, tirando a puerta cuando tuvo ocasión. Incluso provocó el posible penalti de Rulli.

Foto: Real Madrid C.F

Un Real Madrid plagado de problemas

Últimos dos partidos de enero: 5 puntos perdidos

El conjunto blanco se sitúa en la quinta posición de la Liga por detrás de Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Alavés. Ha perdido seis partidos, empatado tres y ganado nueve. Está a un punto de la zona 'Champions', ¿A qué se debe esta situación?

Esta pregunta tiene muchas incógnitas. El problema del Real Madrid puede ser físico, muchos grandes jugadores están dando su peor imagen. Por un lado, se echa de menos al 'Balón de oro', Luka Modric, que hace no mucho fascinaba al mundo entero. Su compañero en el centro del campo, Kroos, tiende a desaparecer a lo largo del encuentro. Por otro lado, Casemiro vuelve a ser víctima de las lesiones. En defensa, es destacable la mala situación de Marcelo.

Otro problema palpable está en el ataque. Cristiano Ronaldo y sus goles son pasado, pero están presentes en el ámbito blanco. Benzema no tiene gol y se dispersa; Bale y sus lesiones que no le permiten avanzar y la ausencia de suplentes. En el banquillo no había ningún delantero centro, ya que Mariano está lesionado. La enfermería blanca se llena y se sumaron Carvajal y Casemiro.

Esperanza madridista en Champions y Copa del Rey

Los inconvenientes blancos se pueden simplificar en una mala estructuración: necesita fichar para ampliar una plantilla que se queda corta; los jugadores deben de tener más carácter y lucha a la hora de jugar y el equipo no debe conformarse con ir con un gol de ventaja en el marcador. Debe empezar a buscar soluciones de cara a las dos competiciones en las que todavía tiene opciones factibles.La competición doméstica al día de hoy se prevé muy complicada.