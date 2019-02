Aleñá: "Cada vez me siento más a gusto"

Carles Aleñá va cogiendo galones poco a poco tras subir al primer equipo. Tras haber recibido su dorsal "21" como jugador de la primera plantilla hace poco más de un trimestre, el canterano vive a día de hoy su momento más dulce como futbolista, gozando poco a poco de la confianza de Ernesto Valverde en partidos de gran trascendencia. El sábado, en el empate cosechado ante el Valencia, volvió a tener la oportunidad desde el inicio y no defraudó. A pesar de ser sustituido, el barcelonés cuajó una gran actuación saliendo como titular, entendiéndose con sus compañeros en el centro del campo, Rakitic y Arturo Vidal. Tras el encuentro, que finalizó con empate a dos entre azulgranas y ches, Aleñá atendió a los micrófonos en la zona mixta del Camp Nou.

"Cada vez me siento más a gusto", definía así el canterano su actual estado de forma en la entidad culé. "Estoy muy contento, cada vez me encuentro mejor en el campo y con mis compañeros". Sin embargo, Aleñá se marchó con sabor agridulce tras la igualada ante el Valencia: “Me he encontrado cómodo, pero para mí no es importante si el equipo no gana. Al principio hemos salido un poco dormidos, pero la actitud ha sido de diez. Nos vamos con sensaciones un poco raras”, destacó.

El del Maresme habló también de su presencia en el once titular y el hecho de haber ser sustituido tras su gran actuación: Los cambios no me sorprenden. El míster decide y estoy contento por las oportunidades que me está dando”.

Por otro lado, pensando ya en el próximo compromiso intersemanal del conjunto culé, definió así la más que previsible ausencia de la estrella azulgrana, un Leo Messi que se marchó del encuentro con molestias: “Cuando Leo no está el equipo lo nota. Espero que el miércoles esté al cien por cien con nosotros. No creo que sea nada, estamos seguros de que estará para ayudarnos", tranquilizó. En relación al clásico del próximo miércoles, destacó: “el Clásico es siempre un duelo especial y es un título”.

Finalmente, no pasó por alto la actuación del colegiado, que fue fruto de la polémica tras el poco tiempo añadido al término del encuentro: “Es muy raro, pero tenemos que estar por encima de estas cosas. No hemos empatado por culpa de esto”.