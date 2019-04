Ángel Dongil: "La temporada no puede quedar marcada por si entras en Copa del Rey o no"

El Juvenil A del Rayo Vallecano ha finalizado su temporada, y lo hacía en Valdebebas, ante el Real Madrid, jugándose la clasificación para Copa del Rey. Los blancos se han impuesto es su feudo por 3-0, y como el Valladolid también ha ganado su compromiso, se ha puesto en la tercera posición de la tabla, dejando a los de Vallecas sin opciones para la competición copera. Ángel Dongil, tras la derrota, ha comentado para los medios oficiales del club cómo analiza la campaña, así como el encuentro: "La sensación es agridulce. Veníamos con mucha ilusión, porque sabíamos que dependía de nuestro partido entrar o no. Sabíamos que veníamos a un campo que es más complicado que otros, porque es un equipo con el que competimos habitualmente. El Madrid y el Atlético de Madrid están por encima de nosotros. Sabíamos que era muy difícil, pero a nosotros a ilusión y a ganas no nos iban a ganar, y creo que eso lo hemos tenido", aseguró.

Ángel Dongil, contento con la temporada de sus hombres

A pesar de no conseguir el resultado esperado, el técnico del Juvenil A está contento con el rendimiento de sus pupilos: "Hemos mostrado, hemos competido bien. Gran parte del partido creo que nos ha faltado un poquito creer, de más mala leche a lo mejor. Pero no tengo nada que reprochar a los chavales, han hecho un esfuerzo magnífico, no solo hoy, si no toda la temporada. Llegar a estas alturas de temporada con opciones de entrar en Copa del Rey creo que es un éxito, porque nosotros a otros niveles no podemos competir con otros equipos", afirmó, orgulloso de su equipo.

El Juvenil A está a un gran nivel, y Ángel Dongil no ha querido quitar mérito a la temporada por no conseguir entrar en Copa del Rey: "Creo que la temporada no puede quedar marcada por si entras en Copa del Rey o no. Que no se nos olvide que el Rayo en toda su historia solo ha entrado siete u ocho en veces en Copa del Rey, así que es algo que no es quizás lo habitual. Sí es cierto que los últimos años nos estamos acostumbrando, malacostumbrando quizá. Pero competimos en el grupo de Madrid, competimos contra equipos que son quizás transatlánticos, que a todos los niveles son muy superiores y creo que es un logro que compitamos contra ellos, que demos la cara y que tengamos opciones de ganar los partidos."

Ángel Dongil | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Ha querido recalcar la importancia del día a día, sin olvidar que el objetivo de su categoría es que los futbolistas crezcan y puedan llegar a lo más alto del fútbol: "La temporada al final son muchos partidos, no es uno solo. No es al final conseguir el objetivo, es el día a día, son todos los partidos, son 30 los que hay que jugar de Liga, de competición. Al final eso no puede quedar en si entras en Copa del Rey o no, ese es un objetivo que nos marcamos, un objetivo competitivo bonito. Pero lo importante sobre es que los chicos puedan jugar con el filial con Luis, que acaben la mayoría de ellos jugando en el filial", finalizó.